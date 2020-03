Verfünffachung der Covid-19-Fälle binnen einer Woche in Mittelmark

Lehnin

Am Corona-Test-Zentrum in Lehnin sind bisher 50 Personen auf Covid-19 untersucht worden. Diese Zahl an Tests auf das Corona-Virus gab Alexander Schulz, Sprecher des Evangelischen Diakonissenhauses, am Dienstag bekannt. Keiner der Test hatte bisher Anhalt für eine Corona-Erkrankung gegeben. Kurz: Keiner der Menschen, die sich an das Zentrum wandten, ist an Covid-19 erkrankt.

Im Landkreis Potsdam-Mittelmark gibt es indes immer mehr Corona-Fälle. Das teilte der Krisenstab des Landratsamtes mit. Derzeit, Stand 24. März, sind 40 Covid-19 Erkrankungen nachgewiesen. Zum Vergleich: Vor einer Woche lag diese Zahl noch bei acht.

421 Verdachtsfälle in Mittelmark

Die meisten Corona-Fälle gibt es im Raum Stahnsdorf, Teltow und Kleinmachnow. Es gibt 126 Menschen in häuslicher Quarantäne. 421 Personen stehen in Verdacht, sich an Covid-19 angesteckt zu haben. In stationärer Behandlung ist bisher ein Erkrankter.

„Die meisten Fälle haben wir in den bevölkerungsreichen Regionen und in den dünner besiedelten kaum welche“, sagt Kai-Uwe Schwinzert, Sprecher des Landkreises Potsdam-Mittelmark. Je zwei Personen sind bisher in den Regionen Beetzsee und Wusterwitz erkrankt, einen Fall gibt es in Groß Kreutz ( Havel). Allein in Kleinmachnow sind neun Menschen an Corona erkrankt, Stand 23. März.

Das Lehniner Testzentrum besteht an den Evangelischen Kliniken und ist seit Mitte voriger Woche geöffnet. Dorthin können sich Menschen mit Atemwegserkrankungen wenden, die in Sorge sind, an Corona erkrankt zu sein. In Werder haben am Montag 98 Männer und Frauen das Corona-Test-Zentrum aufgesucht. Das teilte die Stadtverwaltung Werder mit. Bei elf Personen wurden Abstriche genommen.

Teststelle jeden Tag offen

Tests können in Lehnin von Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr vorgenommen werden. Die Anlaufstelle ist in einem separaten Bereich des Klinikgebäudes untergebracht. Der Weg dorthin ist ab dem Parkplatz ausgeschildert. Besetzt ist die Teststelle mit Ärzten und Pflegepersonal der Evangelischen Kliniken.

Lehnin spielt bei der Corona-Bekämpfung als kleines Krankenhaus, wie Schulz sagt, bei der Planung im Landkreis „eine nachgeordnete Rolle“. Hintergrund sei der Umstand, dass es dort keine Intensivbetten gibt.

Besucher-Stopp auch in Lehnin

Bisher gab es keinen Corona-Fall unter den Patienten des Krankenhauses. „Infizierte Personen ohne Symptome können bei Bedarf isoliert werden“, so der Unternehmenssprecher. Doch bei schweren Krankheitsverläufen müsse in solchen Fällen Patienten in Kliniken in der Stadt Brandenburg und Potsdam verlegt werden.

Nicht mehr möglich sind Besuche von Klinik-Patienten. Das gilt für die Evangelischen Kliniken ebenso wie für die Krankenhäuser in Bad Belzig und Treuenbrietzen.

Zahl der Klinik-Patienten sinkt

Die Corona-Pandemie hat bereits jetzt Folgen für das Krankenhaus. So sei die Zahl der belegten Betten gesunken, teilt Alexander Schulz mit. Auch einige geplante Behandlungen wurden verschoben. „Die wirtschaftlichen Folgen sollen durch das geplante Krankenhaus-Entlastungsgesetz abgemildert werden.“

Die Corona-Teststelle ist laut Alexander Schulz für Menschen gedacht, die aus Risikogebieten wie Südtirol etwa kommen oder Kontakt zu einem Covid-19-Patienten hatten. Wichtig sei, dass eine Überweisung mitgebracht werde, so das Diakonissenhaus. Der erste telefonische Kontakt solle zum Hausarzt oder zur Nummer der Kassenärztlichen Vereinigung sein, 116117.

Von Marion von Imhoff