Zündplätzchen und Ponyreiter

Lehnin

Alles was im Brandenburger Karneval Rang und Namen hat, hatte sich am Freitagabend in der „Halle“ in Lehnin eingefunden, um gemeinsam mit den Lehniner Narren das 50jährige Bestehen ihres Carneval Vereins zu feiern. Eingeladen waren Ehrennarren und Sponsoren, Vertreter des Karnevalverbandes Berlin-Brandenburg e.V., des Karnevalverbandes Mark Brandenburg e.V. und zahlreiche befreundete Vereine aus der Region. Alle waren gekommen und wurden durch ihre Prinzenpaare, Präsidenten oder Außenminister vertreten. Dabei war auch der Bürgermeister und ein Ratsmitglied der Lehniner Partnergemeinde Tervuren, die erstmals außerhalb Belgiens die Tervuren’sche Flagge überreichten. Präsident Roland Bellin konnte auch sonst viele Geschenke entgegen nehmen und musste viele Hände schütteln.

Chronik zur Geschichte

Eingebettet in das bunte Programm, der diesjährigen Session unter dem Motto „50 Jahre LCV - drauf ein dreifach donnerndes Jelina Helau“, gab es Glückwünsche, Ehrungen, viele Orden und einen Rückblick auf die vergangenen 50 Vereinsjahre. Eine schöne Ergänzung zu dieser Rückschau ist die Chronik über die Geschichte des Vereins, die Jürgen Back und Peter Werner erstellt haben und in der ersten Auflage mit 400 Exemplaren erschienen ist.

Fünf Generationen gleichzeitig

Gegründet würde der Verein 1970 von einigen Feuerwehrleuten, die sich nicht damit zufrieden gaben, dass in Lehnin kulturell wenig los war. Einer von Ihnen war Helmut Rauhut, der heute als 83jähriger noch im Elferrat aktiv ist. Bemerkenswert ist auch, dass mit der Familie Meiser fünf Generationen im Verein aktiv sind. Till, der jüngste, verfolgt die Veranstaltungen allerdings noch mit Kopfhörern auf den Ohren.

Mit dem Pony in den Saal

Einmalig war der Auftritt der Prinzessin in der Session 1984/85, die auf einem Pony in den Saal des Gesellschaftshauses einritt. Präsident Günther Meiser hatte das mit dessen Besitzer Gustav Nadler heimlich organisiert. Alle waren so froh, dass der Auftritt problemlos geklappt hat, dass er einmalig blieb.

Chronist Jürgen Back erzählt im Rückblick, dass „aber nicht immer alles lustig war“. 1977/78 stand der Verein vor einer Zerreißprobe als Karla und Manfred Haertel wegen „staatsgefährdender Texte Auftrittsverbot erhielten“. Glücklicherweise erklärte sich Manfred Haertel bereit, als Tanztrainer des Männerballetts dem Verein treu zu bleiben. Aber überwacht wurden die Narren weiterhin.

Nachwuchs hat Gewicht

Nachwuchsgewinnung wird bei den Lehniner Karnevalisten groß geschrieben. Ob als „ Zündplätzchen und Kanonenfutter“ bei der Kanonenbesatzung, als Tanzmariechen oder als Sternschnuppen in der Tanzgruppe sind die Kinder bereits im Kindergartenalter aktiv und zeigen, dass auch sie die Liebe zum Karneval im Blut haben.

Erster Ehrennarr war 2006 Klaus Dietrich Weinreich aus Emstal. Seine Frau und er haben seitdem fast keine Session verpasst und unterstützen den Verein, auch wenn sie selbst nicht Mitglied sind. Klaus Weinreich meint dazu: „Man muss das unglaubliche ehrenamtliche Engagement anerkennen und das möchte ich unterstützen.“ Ebenso dankt der diesjährige Schirmherr Erwin Mayer, der für die Nachwuchskarnevalisten Jubiläums-Tshirts mitbrachte.

Jugendprojekt mit Gesang

So engagieren sich die Lehniner auch im Regionalverband, wenn es um die Nachwuchsarbeit geht. Sie sind bei Tanzseminaren und der Tänzer-Grundschulung dabei und haben sich am Jugendprojekt „Fastnachtlicher Gesang“ beteiligt. Dafür gab es Dank und Anerkennung sowie Ehrenurkunden des Regionalverbandes.

Bettina Tonn, die den Bürgermeister vertrat, würdigte die „ ehrenamtliche Arbeit als wichtigen Stützpfeiler u.a. in der Lehniner Jugendarbeit“ und bedankte sich im Namen von Uwe Brückner für das große Engagement der Lehniner Narren.

Von Petra Müller