Action für Kinder: Das sind die zwei neuen Spielplätze in Lehnin

Lehnin

Ein neuer Spielplatz ist Leelous Traum. In drei Tagen erfüllt er sich und die Zweijährige kann es kaum erwarten. Sie steht am Lehniner Markgrafenplatz, sieht vier Türme, eine Burg mit Kriechtunnel, Rutsche und Kletterseile.

Idee entstand im Urlaub

Weil noch ein Zaun vor dem Platz steht und sie nicht auf das Gelände kommt, schaukelt sie in die Luft. „Schneller, schneller. Ich möchte mehr, noch rutschen und klettern“, sagt sie ihrer Mutter Silke.

Die zwei Jahre alte Leelou freut sich auf die neuen Spielplätze in Lehnin. Quelle: Silke Sander

Der neue Spielplatz in Lehnins Ortsmitte entsteht durch eine Idee von Katrin Rose-Niewar. Sie und ihr Mann, Ortsvorsteher Frank Niewar waren letztes Jahr im Urlaub in Polen und Tschechien und sahen moderne Spielplätze.

Hilfe für Kinder

„Am Markgrafenplatz hatten wir nur noch ein Wipptier und eine Schaukel, das war viel zu wenig. Wir mussten etwas für die Kinder in Lehnin tun, denn gerade für die Vier- bis Zehnjährigen gab es zu wenig zum Spielen“, sagt Katrin Rose-Niewar.

Im Oktober 2020 startete sie deshalb mit Unterstützung des Lehniner Carneval-Vereins (LVC) per Crowdfunding eine Spendenaktion bei der Brandenburger Bank und sammelte Geld. Insgesamt kamen 10.800 Euro für den neuen Aktivspielplatz zusammen. Kinder toben hier nicht nur herum, sondern lernen an einem Lernpaneel die Buchstaben kennen und müssen erst klettern, wenn sie zur Rutsche wollen.

Rücksichtnahme erwünscht

Mitglieder des LCV und des Lehniner Ortsbeirates montierten unter Anleitung von Mitarbeitern der Garten-und Landschaftsbaufirma „Preuß“ in elf Stunden die Teile, der Baubetriebshof füllte den Spielsand auf.

Dieses Team hat den Spielplatz am Markgrafenplatz aufgebaut. Quelle: privat

Katrin Rose-Niewar hofft, dass alle Besucher auf den Zustand des Spielplatzes achten, Beschädigungen melden und bei Zerstörungen Zivilcourage zeigen. „Dieser Spielplatz soll die Kinder noch viele Jahre glücklich machen und in einem guten Zustand bleiben. Deshalb sollte jeder schauen, was hier passiert und Rücksicht nehmen“, sagt sie der MAZ.

Spielspaß in Netzen

Auch im Lehniner Ortsteil Netzen gibt es einen neuen Spielplatz in der Konsumgasse an der Feuerwehr. Er hat 25.000 Euro gekostet, bietet Kletterturm, Rutsche, Doppelschaukel und Balancierbalken. „Es wurde höchste Zeit, unser alter Spielplatz war wohl noch aus DDR-Zeiten. Wir haben auch immer mehr Kinder, gerade in der Gartenstraße. Alle freuen sich über die neuen Möglichkeiten “, sagt Ortsvorsteher Jens Wiedecke.

Kinder testen den neuen Spielplatz in Netzen. Quelle: Solveig Müller

Pläne für Bürgerpark

Er hat aber noch andere Pläne. So haben Mitglieder des Netzener Feuerwehrvereins die Gemeinde gefragt, ob sie einen Teil des Spielplatzes für einen Bürgerpark nutzen können. Dafür wollen die Ehrenamtler Bäume pflanzen, Bänke aufstellen, für Kinder eine Wippe kaufen und ein Sonnensegel über dem Sandkasten platzieren.

„Es sieht gut für uns aus, wir stehen auf der Prioritätenliste der Gemeinde. Für die nächsten Jahre wünschen wir uns noch eine Nestschaukel. Da würde ich mich auch mal gern reinlegen und entspannen“, sagt Jens Wiedecke. Er glaubt, dass der neue Spielplatz mit Bürgerpark noch mehr Lehniner nach Netzen lockt.

Die zwei Jahre alte Leelou Sander will erstmal den Spielplatz am Markgrafenplatz testen. „Sie wird demnächst alles erkunden,was es zu entdecken gibt, vermutlich mit ihrer Freundin Hannah“, sagt ihre Mutter Silke.

Der Spielplatz am Markgrafenplatz eröffnet Samstag, den 19. Juni ab 15 Uhr.

Von André Großmann