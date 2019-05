Kloster Lehnin

Stärkste Kraft im Gemeindrat von Kloster Lehnin ist die SPD geworden mit 6 Sitzen. Die CDU, die bisher mit fünf ehrenamtlichen Kommunalpolitikern vertreten war, konnte ihr Ergebnis halten. Die Linke verlor einen Sitz und hat nun noch zwei Vertreter in dem Gremium. Die Freien Bürger und Bauern haben ebenfalls mit drei Sitzen einen weniger als bisher. Die Baumfreunde ziehen mit zwei Vertretern in das Kommunalparlament. Für die AfD ist künftig Falk Deuter im Gemeinderat. Der Freizeit- und Jugendverein Trechwitz entsendet Björn Dähne.

Das beste Wahlergebnis erzielte Kevin Bolz mit 868 Stimmen. Er sitzt künftig in der CDU-Fraktion mit Harry Grunert, Stefan Behrendt, Frank Wetzel und Timo Wessels.

Für die SPD bleiben Andreas Kuhnert, Udo Wernitz, Frank Niewar und Horst Juchert im Gemeinderat. Neu sind ihre Parteikollegen Silvana Schille und Ronald Hilsky in dem Gremium.

Für die Linke bleiben Peter Kamolz und Andreas Bernig, für die FBB Reinhard Siegel, Mirko Chrzanowski und Wolfgang Koßmehl. Mandate erhielten Falk Deuter (AfD), Sandra Leue und Tilo Schade (beide Baumfreunde).

Die AfD erzielte in Emstal mit 20,8 Prozent ihr bestes Ergebnis in Kloster Lehnin. Jeder Fünfte stimmte dort für die Rechtspopulisten. In Rädel errangen diese 16,3 Prozent und damit in dem Ort das zweitbeste Ergebnis. In Krahne stimmten 18,3 Prozent der Wähler für die AfD.

Die Wahlbeteiligung lag bei 58,4 Prozent.

Von Marion von Imhoff