Messdunk

Es sind oft die ehrenamtlichen Helfer, die unsere Dörfern schöner machen und dafür sorgen, dass es dabei bleibt. So auch in Messdunk, einem sogenannten Wohnplatz, der seit 1928 zum Ortsteil Reckahn der Gemeinde Kloster Lehnin gehört. Rund 30 Menschen leben heute in dem Ort, der 1375 im Landbuch Karls IV. erstmals erwähnt wurde. Messdunk hat eine wechselvolle Geschichte mit steigender und sinkender Einwohnerzahl. Heute entstehen sogar wieder einige neue Einfamilienhäuser.

Friedhof blieb erhalten

Vielen ist Messdunk durch die rote Ziegelkirche bekannt, die inzwischen als Veranstaltungsort genutzt wird. Bevor dieser Bau 1868 am Ortsrand entstand, befand sich die Kirche in der Mitte des Ortes auf dem jetzigen Friedhof. Gerke Pachali, Pfarrer im Ruhestand, hat noch einen Ausschnitt aus dem Lageplan, den der Maurermeister Eiserbeck aus Golzow 1868 anlässlich des Neubaus der Kirche gezeichnet hat. Die alte Feldsteinkirche hatte keinen Glockenturm, sondern ein Glockenhaus vor dem eigentlichen Kirchengebäude. Heute befindet sich dort noch der Friedhof des Ortes, umringt von ehemaligen Kleinbauernhöfen.

Anzeige

Historische Grabsteine wurden gesichert. Sie sollen in Messdunk als ein Stück Kulturgeschichte erhalten bleiben. Quelle: Petra Müller

Weitere MAZ+ Artikel

Wegen des hohen Grundwasserspiegels wurde dazu extra Erde aufgeschüttet, so dass die Gräber etwa einen Meter erhöht liegen. Obwohl die Begräbnisstätte, die zur Kirchengemeinde Reckahn gehört, immer noch genutzt wird, befand sie sich bis 2016 in einem teilweise unwürdigen Zustand. Das Tor ging kaum auf, der Jägerzaun war kaputt, von der Leichenhalle gab es nur noch die Bodenplatte und das Gelände war teilweise wild bewachsen. Gepflegt wurden nur die Gräber der Verstorbenen, deren Angehörige noch Interesse daran hatten. Im zeitigen Frühjahr blühen zwar überall wahre Teppiche von Schneeglöckchen, aber für den Rest des Jahres bot der Platz einen traurigen Anblick.

Neuer Brunnen gebohrt

Weil die kleine Kirchengemeinde nur über sehr geringe finanzielle Mittel verfügt, war auch keine Änderung des desolaten Zustandes in Sicht. Als für eine Bestattung das Tor mit größerem Aufwand geöffnet werden musste, entschlossen sich Messdunker mit Unterstützung von Tischlermeister Jürgen Richter dazu, das zu ändern. Dieter Pohl und Karl-Heinz Nickel, die gegenüber dem Friedhof wohnen, haben zuerst sehr viel Gestrüpp und Schutt von alten Gräbern und der Bodenplatte sowie den Holzzaun entsorgt. Sie haben eine Brunnen gebohrt, die alte Pumpe darauf gesetzt, die alten Grabsteine gerichtet und sicher befestigt.

Die sanierte Mauer am Messdunker Friedhof. Quelle: Petra Müller

Die Agrargenossenschaft hat Mutterboden angefahren. Aus alten Ziegelsteinen wurden mit Hilfe von Michael Besser Pfeiler und eine kleine Mauer aufgestellt, deren Abdeckung Jürgen Richter eingeschalt hat. Die historischen Steine stammen aus der ehemaligen Ziegelei in Rotscherlinde. Dieter Pohl, der auch den Rasen auf dem Gelände mäht und als ehemaliger Unternehmer einiges an Material gespendet hat, begründet sein Engagement: „Ich habe großes Interesse an alten Dingen. Die alten Grabsteine sollten nicht verloren gehen und der kleine Friedhof erhalten bleiben.“

Verlässliche Helfer

Heute bietet der Kirchhof, auf dem vier Grabstätten aktiv gepflegt werden und weitere Bestattungen für die Messdunker stttfinden können, einen sehr schönen Anblick, der nicht nur den Einwohnern, sondern auch den Besuchern der Veranstaltungen in der Kirche sehr gut gefällt. Die alten Grabsteine, von den einige auf beiden Seiten beschriftet sind, bedeuten schließlich auch ein Stück Kulturgeschichte und passen in den historischen Ort Reckahn. Der Gemeindekirchenrat ist sehr dankbar, dass sich auch in Messdunk Menschen gefunden haben, die ohne viel zu fragen, verlässliche Helfer sind.

Von Frank Bürstenbinder