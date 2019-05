Lehnin

Siehste mal, können jetzt die Radweg-Förderer aus der Gemeinde Kloster Lehnin sagen, jetzt ist unsere Strecke sogar schon Literatur. Ewig haben Lokalpolitik und Verwaltung gekämpft, bis an der kreuzgefährlichen Landesstraße zwischen Prützke und Netzen ein Radweg gebaut worden ist.

In ihrem Reiseführer „Mit dem Fahrrad auf Fontanes Spuren“ nimmt Therese Schneider diese Strecke nun eine wichtige Rolle ein, in Tour 12 von Brandenburg an der Havel über Lehnin nach Groß Kreutz.

17 Ecken zwischen Havel und Oder hat Therese Schneider ausgewählt, in denen Theodor Fontane literarische Spuren hinterlassen hat. Natürlich hat der Schriftsteller mehr Orte und Gegenden in seinen Werken erwähnt.

Doch auf Vollständigkeit legt Schneiders Buch zum Glück keinen Wert. Dafür fallen ihre Tourenbeschreibungen detailliert aus und hat sie ihre Kapitel immer wieder mit Fontane-Auszügen gewürzt – typographisch in blauer Kursivschrift gut abgesetzt.

Die Ansichtskarte aus Netzen ist im August 1900 nach Charlottenburg gesandt worden und zeigt den Gasthof "Zur frischen Quelle" von Gastwirt Merten. Quelle: Sammlung Hesse

Da die meisten Radtouristen mit der Eisenbahn ins Zielgebiet reisen, wie es Fontane tat, startet Tour 12 am Brandenburger Hauptbahnhof. Auf den ersten Abschnitt bis Rietz geht die Autorin nicht näher ein – was angesichts des weniger attraktiven Stückes neben der Bundesstraße auch sehr höflich ist. In Rietz lädt sie dazu ein, am Aussichtsturm Rast zu machen, der einen schönen Blick über den Rietzer See bietet.

Der Weg nach Lehnin, notierte Fontane im Havelland-Band seiner Wanderungen, „führt durch alte Klosterdörfer mit prächtigen Baumalleen und pittoresken Häuserfronten, die Landschaft aber, die diese Dörfer umgibt, bietet wenig Besonderes dar, und setzt sich aus den üblichen Requisiten märkischer Landschaft zusammen: weite Flächen, Hügelzüge am Horizont, ein See, verstreute Ackerfelder, hier ein Stück Sumpfland, durch das sich Erlenbüsche, und dort ein Stück Sandland, durch das sich Kiefern ziehen.“

Von Rietz geht es über den Holzberg nach Prützke und weiter nach Grebs. Linkerhand blitzt der Görnsee zwischen den Bäumen durch, um den sich eine Sage rankt. Derzufolge ist ein Dorf in dem Gewässer versunken, in dem eitle und geizige Menschen lebten. Als einmal ein armer Bettler verscheucht worden ist, gab es so etwas wie ein Gottesgericht.

Die 1941 gelaufene Mehrbildkarte aus Rietz zeigt den Rietzer See, die Schule samt Lehrer und Klasse und die Kirche. Quelle: Sammlung Hesse

Das Dorf versank mit Mann und Maus. Tatsächlich lag dort, wo heute der Görnsee liegt, eine Siedlung. Doch als der Mühlendamm in Brandenburg gebaut wurde und der Rückstau der Havel viel Land unter Wasser setzte, hatten die erster Grebser längst an anderer Stelle neue Häuser gebaut.

In Netzen drückt die radelnde Autorin der Magen. Aber Fehlanzeige: „Wir suchen nach einem geöffneten Gasthof. Wir finden keinen, bloß Anzeigen für einen Vogelbeobachtungsturm am Netzener See.“ Dabei gibt es ausgerechnet in Netzen zwei Gaststätten. Es lohnt sich also, vor Beginn dieser Tour im Internet zu recherchieren, ob „Konnis Stübchen“ oder das Restaurant des Hotels Seehof dann auch geöffnet sind.

Der Weg nach Lehnin hatte Fontane einst nicht sonderlich begeistert. „Die Landschaft bietet wenig Besonderes dar, und setzt sich aus den üblichen Requisiten märkischer Landschaft zusammen“, schrieb er in den Wanderungen. Dann aber kommt es: „Erst in unmittelbarer Nähe Lehnins, das jetzt ein Städtchen geworden, verschönert sich das Bild, und wir treten in ein Terrain ein, das einer flachen Schale gleicht, in deren Mitte sich das Kloster selber erhebt. Der Anblick ist gefällig, die dichten Kronen einer Baumgruppe scheinen Turm und Dach auf ihrem Zweigwerk zu tragen, während Wiesen- und Gartenland jene Baumgruppe und ein Höhenzug wiederum jenes Wiesen- und Gartenland umspannt. Was jetzt Wiese und Garten ist, das war vor 700 Jahren ein eichenbestandener Sumpf, und inmitten dieses Sumpfes wuchs Kloster Lehnin auf, vielleicht im Einklang mit jenem Ordensgesetz aus der ersten strengen Zeit: daß die Klöster von Cisterz immer in Sümpfen und Niederungen, d.h. in ungesunden Gegenden gebaut werden sollten, damit die Brüder dieses Ordens jederzeit den Tod vor Augen hätten.“

Der Karte nach hat die Autorin eine Schleife in Lehnin gedreht, der man nicht folgen muss, um in den Ort und hindurch zu gelangen. Hinter Nahmitz geht es kurz vor Lehnin nach links zum Emsterkanal. Neben einer Kleingartensparte überspannt eine blaue Brücke den Kanal. Von dort führt der schönste Weg nach Lehnin hinein, nämlich eine uralte Eichenallee direkt auf das alte Klostergelände. Und in Lehnin gibt es Gaststätten satt.

Therese Schneider, „Mit dem Fahrrad auf Fontanes Spuren“, bebra-verlag Berlin 2019, 256 Seiten, 16 Euro.

Von Heiko Hesse