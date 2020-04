Göhlsdorf

Unbekannte haben an einem VW Touareg, der in Göhlsdorf in der Siedlung Am Klostersteig geparkt war, eine Scheibe eingeschlagen. Warum sie das taten, ist völlig offen. In das Fahrzeuginnere jedenfalls gelangten die Täter nach ersten Erkenntnissen nicht.

Am Fahrzeug entstand eine Schaden von mehreren Hundert Euro. Die Ermittlungen laufen.

Von MAZ