Die Bauarbeiten auf dem Campus der Lehniner Grund- und Gesamtschule verzögern sich um mehrere Wochen. Das teilte am Donnerstag René-Paul Peters von der Stabsstelle des Kloster Lehniner Bürgermeisters auf MAZ-Anfrage mit. Einen näheren Zeitrahmen dafür nannte er nicht. Dennoch solle gewährleistet sein, „dass mit Schuljahresbeginn die notwendige Anzahl an Klassenräumen genutzt werden können“. Damit wird der Unterrichtsauftakt am 10. August von Bauarbeiten begleitet.

Grund der Verzögerung seien ausstehende Arbeiten. Peters zufolge führt die Corona-Pandemie dazu, dass nicht alle Fachkräfte zur Verfügung standen. Die Gesamtbauzeit von neun Monaten sei aber unter Corona-Bedingungen zufriedenstellend, so Peters. Begonnen hatten die Arbeiten in den Herbstferien 2019.

Restarbeiten sollen schnell erfolgen

Die bauaufsichtliche Abnahme steht angesichts der noch laufenden Bauarbeiten am Schulcampus noch aus. „Die Restarbeiten sollen schnellstmöglich beendet werden“, so Peters. Einen genauen Zeitpunkt dafür teilte die Gemeindeverwaltung nicht mit.

Das Gebäude der Gesamtschule wird derzeit für die aufwachsende Oberstufe erweitert. Die Kosten dafür lagen ursprünglich bei 1,4 Millionen Euro. Im März teilte Kloster Lehnins Bürgermeister Uwe Brückner (parteilos) mit, dass es zu Mehrkosten von 450.000 Euro komme.

Der Anbau erweitert das bestehende Gesamtschulgebäude um 400 Quadratmeter, 300 Quadratmeter davon entfallen auf acht neue Klassenräume. Auch der Bereich der Lehrerzimmer und das Sekretariat werden umgesetzt. Brüchner bezeichnete den Umbau und die Erweiterung des Schulcampus als „Leuchtturmprojekt in der Bildungslandschaft des Landkreises Potsdam-Mittelmark“. Die Mehrkosten brachten ihm freilich Kritik auch angesichts der Mitteilung seitens der Fraktion SPD-Linke-Gartenfreunde ein.

2022 erstmals Abiturklasse

Verbunden wird mit den Arbeiten auch neue IT-Technik am Schulstandort, „um ein weiteres Förderprogramm umzusetzen“, so Peters.

Auch der Nebentrakt der Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe ist von den Bauarbeiten betroffen. Quelle: Marion von Imhoff

2022 wird es in Lehnin wieder die erste Abiturklasse geben. Bis die Schüler in die 13. Klasse aufwachsen, muss weiterer Raum geschaffen werden. Der Schulcampus wird 2023 rund 1000 Schüler umfassen. Dazu zählt auch die Grundschule, in der im neuen Jahr 43 Jungen und Mädchen neu eingeschult werden, acht weniger als vor einem Jahr.

Zu den Gesamtkosten könne erst nach vollständiger Durchführung der Submissionen, der jeweiligen Auftragserteilung und der Schlussrechnung etwas gesagt werden, sagt Bürgermeister Uwe Brückner. „Aus heutiger Sicht dürften die von der Gemeindevertretung zur Verfügung gestellten Finanzmittel auskömmlich sein.“ Sprich, noch teurer als die bereits bekannte Kostenexplosion um mehr als 30 Prozent soll es laut derzeitigem Stand nicht werden.

Bautechnisch ist die Erweiterung erfolgt durch Teilabriss der Außenfassade, um Platz für die neuen Fach- und Klassenräume zu erhalten. Der Haupteingang der Schule ist während der Bauarbeiten ebenso gesperrt wie ein Teil des Pausenhofs.

Von Marion von Imhoff