Lehnin

Der Fachdienst Gesundheit des Landkreises Potsdam-Mittelmark hat am Freitagvormittag bei einer Ortsbesichtigung eine starke Belastung des Wassers an der Badestelle des Lehniner Strandbads festgestellt. Besonders der Flachwasserbereich in Ufernähe ist betroffen.

„Dort befindet sich ein geschlossener Blaualgenteppich, das Wasser ist stark eingetrübt und grünlich verfärbt mit Blaualgenkolonien“, teilt Andrea Metzler, die Sprecherin des Landkreises Potsdam-Mittelmark mit. Da bestimmte Algen Gifte bilden, können sie beim Verschlucken von Wasser zu Beschwerden wie Übelkeit, Erbrechen und Durchfall führen.

Besonders Kinder sind gefährdet

Bei besonders sensiblen Personen können die Blaualgen dann Hautreizungen, Quaddeln oder Atemnot auslösen. Vorsorglich rät der Fachdienst Gesundheit des Landkreises deshalb aktuell vom Baden im Strandbad am Klostersee ab. Besonders Kinder sind durch ihr Spielverhalten in betroffenen Gewässern gefährdet.

Aktuell warnen Schilder im Eingangsbereich des Strandbads vor dem Algenbefall. Der Fachdienst Gesundheit wird am Montag, 22. Juli, eine Nachkontrolle und gegebenenfalls eine Beprobung des Wassers vornehmen.

Von MAZ