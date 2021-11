Lehnin

Der Schulcampus in Lehnin boomt. Aktuell besuchen 870 Erst- bis Zwölftklässler die Grund- und Gesamtschule, im nächsten Jahr sind es 950, in zwei Jahren schon über 1000. „Der Platz hat nicht mehr ausgereicht, es musste sich etwas ändern. Jetzt ist es endlich soweit“, sagt Schulleiter Dirk Lenius.

Zur Galerie Schüler und Lehrer freuen sich über acht neue und acht vergrößerte Klassenräume. Schulleiter Dirk Lenius zeigt der MAZ einen Blick hinter die Kulissen.

Neue und größere Räume

Er läuft durch die Räume der Schule und genießt die Einweihung des neuen Anbaus. Das Projekt kostet 1,82 Millionen Euro und ermöglicht acht neue und acht vergrößerte Klassenräume. Das Highlight für Lehrer und Schüler ist der neue, 100 Quadratmeter große Kunstraum.

Doch was ist daran so besonders? „Die Lichtsituation ist super für den Kunstunterricht. Hier sind die Schüler motivierter als vorher in einem dunkleren Gebäude. Endlich haben wir Lehrer einen Raum, in dem wir Materialien zur Vorbereitung lagern können. Das war vorher anders, da hatten wir Platzprobleme. Wir können zum ersten Mal mit Acryl malen, weil wir jetzt ein neues Waschbecken haben. Vorher hätte die Farbe den Abfluss verstopft“, sagt Lehrerin Fatma Dogan.

Erweiterung um 440 Quadratmeter

Ihre Kollegin Alena Butrova zeigt, was in den neuen Klassenräumen möglich ist. Die Pädagogin unterrichtet die 7 C und startet eine App auf der interaktiven Tafel, dem sogenannten Whiteboard. Mit einem virtuellen Glücksrad ermittelt sie, welcher Schüler ihr Fragen beantwortet. Sie kann Videos zeigen und arbeitet multimedial.

Das Gesamtschulgebäude erweitert sich durch den Anbau um 440 Quadratmeter. „Jetzt können wir uns viel besser bewegen, die Atmosphäre in den Räumen ist einfach angenehmer, moderner, schöner, es macht mehr Spaß, hier zu lernen“, sagt Zwölftklässler Janis Schultze.

Kritik für Kostenexplosion

Bei allem Lob sorgte die Kostenexplosion für den Schulanbau in den letzten Monaten aber auch für Kritik aus den Fraktionen SPD/Baumfreunde/Die Linke. „Ursprünglich waren für den Bau 600.000 Euro weniger eingeplant“, gibt Bürgermeister Uwe Brückner (parteilos) bei der Einweihung des Anbaus zu.

Ursprünglich startete das Bauprojekt im Oktober 2019 und dauerte dann ein Jahr. „Dann hat sich der Bau hingezogen, weil wir noch so 3, 50 Euro auftreiben mussten“, sagt Bernd Messner und scherzt. Er ist Bauleiter beim Architekturbüro Hallier in Potsdam und war für den Anbau verantwortlich.

Bildungsministerin fehlt

Auch die Einweihung des Anbaus verzögerte sich mehrmals. „Wir wollten schon viel eher einladen, aber Corona hat uns ganz schön daran gehindert. Dann haben wir uns monatelang bemüht, unsere Bildungsministerin hierher zu bekommen „Leider ist es nicht gelungen wie man heute sieht. Dann wollten wir nicht länger warten“,sagte Uwe Brückner undkritisierte damit Britta Ernst (SPD).

1000 Quadratkilometer großes Einzugsgebiet

Für Schulleiter Dirk Lenius ist die Entwicklung der Grund- und Gesamtschule Heinrich Julius Bruns unvergleichbar. „Als ich vor 14 Jahren hierherkam, hatten wir nur um die 10 Lehrer und waren fast totgesagt. Heute arbeiten hier fast 80 Pädagogen und ein Ende ist nicht in Sicht“, sagt er der MAZ.

Der Schulcampus hat ein 1000 Quadratkilometer großes Einzugsgebiet und gehört zu den größten Schulen im Land Brandenburg. „Wir haben Schüler aus den Gemeinden Groß Kreuz und Lehnin, aus Werder (Havel) und sehr viele aus Brandenburg an der Havel“, sagt die stellvertretende Schulleiterin Kerstin Lemme.

Verbindungsbau für 14 Millionen Euro

Weil die Schule so wächst, folgt nach dem Schulanbau schon das nächste Projekt. Dabei entsteht ein Neubau, der die Rückfront der Gesamtschule mit zwei Giebeln der Grundschule verbindet. Der viergeschossige Bau soll eine Nutzfläche von 2000 Quadratmetern haben. Lagen die geschätzten Kosten im September noch bei 11,3 Millionen Euro, sind es jetzt schon 14 Millionen.

Bürgermeister Uwe Brückner und die Gemeinde wollen noch in diesen Jahr den Fördermittelantrag stellen und anschließend die Baugenehmigung beantragen. „Die Fördermittel sind bis 30. Juni 2022 einreichbar. Wir hoffen, dass uns das Land Brandenburg sieht. Denn ohne Fördermittel wird es für uns schwer, wenn nicht sogar unmöglich“, sagte Brückner.

Lust auf Wachstum

Schulleiter Dirk Lenius spürt die Lust am Wachstum. Er hält einen Baubeginn im September 2022 für möglich, der Einzug könnte im August 2024 starten. „Hier entsteht etwas Großes, der Verbindungsbau hat so viele tolle Ideen drin. Da kommen Labore rein, Vorbereitungsräume, ein neu gestalteter Verwaltungsbereich, eine Mensa, in der man selbst kochen kann. Ich bin froh, Teil dieser Entwicklung zu sein“, sagt er und zeigt Besuchern bei der Einweihung die neuen Klassenräume im Schulanbau.

Von André Großmann