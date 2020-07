Lehnin

Ein Großaufgebot an Feuerwehren musste am Mittwochfrüh in den Wiesenweg nach Lehnin ausrücken. Dort war gegen 4 Uhr aus bislang unbekannten Gründen ein Einfamilienhaus in Brand geraten. Als die ersten Löschzüge eintrafen, schossen bei massiver Rauchentwicklung bereits meterhohe Flammen aus dem mit Bitumenschindeln eingedeckten Gebäude. Dann musste alles ganz schnell gehen.

Feuerwehrleute im Lehniner Wiesenweg. Quelle: Julian Stähle

Schläuche wurden ausgerollt, Atemschutzgeräteträger legten ihre Ausrüstung an. Mit Wasser aus allen Richtungen wurde der Vollbrand bekämpft. Eingebunden waren die Kameraden aus allen Lehniner Ortsteilen. Auch die Feuerwehr aus der Stadt Werder rückte mit ihrer Drehleiter an, um das brennende Dach von oben unter Kontrolle zu bekommen.

Um ein Übergreifen der Flammen auf Nachbargrundstücke zu verhindern, bildeten die Feuerwehrleute sogenannte Riegelstellungen. Schnell wurde klar, dass das Haus verlassen war. Der Bewohner soll sich im Urlaub befinden. Mit Mühe gelang es den Kameraden von der Drehleiter aus, die Dachhaut zu öffnen, um näher an den möglichen Brandherd zu gelangen. Nach und nach konnte das Feuer eingedämmt werden.

Feuerwehreinsatz im Lehniner Wiesenweg. Quelle: Julian Stähle

Die Nachlöscharbeiten dauern allerdings noch immer an. Unter anderem werden weitere Teile des Daches abgenommen, um Glutnester freizulegen. Für die Kameraden wurde Verpflegung vor Ort gebracht. Einsatzleiter Robert Lehmann zeigt sich erleichtert über den bisherigen Verlauf der Löscharbeiten: „Unsere Kräfte haben ein gutes Zusammenwirken gezeigt. Vor allem bin ich froh, dass niemand verletzt wurde.“ Das Haus war jedoch nicht mehr zu retten. Es ist ausgebrannt und nicht mehr bewohnbar.

Von Julian Stähle und Frank Bürstenbinder