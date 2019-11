Braucht Kloster Lehnin ein Konzept für die Stadtentwicklung?

Kloster Lehnin

Teltow hat eins, Brandenburg und Potsdam ebenso. Doch braucht auch Kloster Lehnin mit seinen 14 Ortsteilen ein Integriertes Stadtentwicklungskonzept (Insek)? Die Fraktion SPD/Baumfreunde/ Die Linke in der Gemeindevertretung meint ja. Ihr Antrag auf Erstellung eines solchen zusätzlichen Planungsinstruments fand auf der jüngsten Sitzung des Bauausschusses mit vier zu drei Stimmen eine knappe Mehrheit.

Empfehlender Charakter

Allerdings hat die Abstimmung nur einen empfehlenden Charakter für die Gemeindevertretersitzung an diesem Dienstag. Für Tilo Schade von den Baumfreunden sind die Vorteile eines Integrierten Stadtentwicklungskonzept unbestritten. „Wir haben uns Gedanken über Kita-Plätze bis zu den Feuerwehren gemacht. Dabei sind wir zur Erkenntnis gelangt, dass wir eine konzeptionelle Bewertung brauchen, um wie andere Kommunen Prioritäten zu setzen. Davon würden alle Ortsteile gleichermaßen profitieren“, begründete Schade den Vorstoß der Fraktion.

Gemeinderat entscheidet

Rückendeckung bekommt Schade vom Lehniner Ortsvorsteher Frank Niewar ( SPD). „Wenn es um die Zukunft geht, rennt die Gemeinde kopflos umher. Mit einem Insek hätten wir in den nächsten fünf bis zehn Jahren bessere Karten“, ist Niewar überzeugt. Das letzte Wort in der Sache hat die Gemeindevertretung, die an diesem Dienstag um 19 Uhr im Rathaus zu ihrer öffentlichen Sitzung zusammenkommt.

Verwaltung skeptisch

Die Verwaltung steht dem Ansinnen skeptisch gegenüber. Bauamtsleiterin Angela Böttge hält ein Insek aus Zeit- und Kostengründen für verzichtbar. „Wir sind zwar nicht grundsätzlich dagegen. Doch sollte sich die Kommune besser auf die Aktualisierung ihres von 2007 stammenden Flächennutzungsplans konzentrieren. In diesem Zusammenhang können auch Teilbereiche umfassend untersucht werden“, so Böttge. Während ein Integriertes Stadtentwicklungskonzept nur einen informellen Charakter habe, sei ein Flächennutzungsplan planungrechtlich verbindlich, argumentierte die Fachbereichsleiterin im Bauausschuss.

Teuer und zeitaufwendig

„Ein solches Konzept würde der Gemeinde mehrere zehntausend Euro kosten und Personal binden“, gab auch Bürgermeister Uwe Brückner auf Nachfrage zu bedenken. Die Aufstellung würde nach Meinung aus dem Rathaus etwa zwei Jahre dauern. Befürworter einer integrierten Stadtentwicklung verweisen auf die Notwendigkeit der ganzheitlichen Entwicklung einer Kommune samt Siedlungsstruktur, Verkehr, Umwelt und sozialer Belange. Dagegen gibt ein Flächennutzungsplan nur die reine Flächennutzung für die gesamte Gemeinde vor, allerdings unter Berücksichtigung der gewünschten städtebaulichen Entwicklung. Nur aus einem Flächennutzungsplan lassen sich konkrete Bebauungspläne entwickeln.

Von Frank Bürstenbinder