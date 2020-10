Golzow

Es war eine beinahe historisch zu nennende Abstimmung. Mit übergroßer Mehrheit hat am Mittwochabend die Verbandsversammlung des in Brück ansässigen Wasserversorgungsverbandes „Hoher Fläming“ (WAV) der Eingliederung des Nachbarverbandes zugestimmt. Dabei handelt es sich um den Trink- und Abwasserzweckverband „Freies Havelbruch“ (TAZV), der rund 2300 Menschen in Golzow, Oberjünne, Krahne und Reckahn versorgt.

Geschichte geht zu Ende

Mit diesem Beschluss geht die Geschichte des TAZV mit seinen turbulenten Anfangsjahren zu Ende. Vor allem mit der Abwassererschließung in Golzow hatte sich der Verband gehörig übernommen. Aus den Gründerjahren gibt es noch eine Kreditbelastung von rund 1,5 Millionen Euro. „Diese Belastung wird auch weiter von den bisherigen Mitgliedsorten getragen, die ein eigenes Abrechnungsgebiet innerhalb des WAV bilden“, erklärte Kloster Lehnins Bürgermeister Uwe Brücker der MAZ. Er ist in Personalunion Vorsteher des TAZV „Freies Havelbruch“. Ein Posten, den es ab Januar 2021 nicht mehr geben wird.

TAZV-Verbandsvorsteher Uwe Brückner. Quelle: Frank Bürstenbinder

Für die Haushalte zwischen Oberjünne und Reckahn ändert sich mit der Eingliederung ihres Ver- und Entsorgers nach Brück praktisch nichts. Verbandsvorsteher Brückner geht von stabilen Gebühren aus. Auch an den geplanten Investitionen zur Ertüchtigung des Golzower Wasserwerks wird nicht gerüttelt. „Die Eingliederung ist vernünftig und wirtschaftlich sinnvoll“, so Brückner. Er sieht sogar für die Zukunft Chancen für weitere Fusionen. So zum Beispiel zwischen dem Wasserversorgungsverband „Hoher Fläming“ und dem ebenfalls in Brück ansässigen Abwasserzweckverband „Planetal“ (AZV).

Von Gutachtern empfohlen

Die Eingliederung des TAZV „Freies Havelbruch“ kommt nicht überraschend. Gutachter hatten diese Marschrichtung empfohlen. Die Verbandsversammlung hatte schon vor einem Jahr mehrheitlich zugestimmt. Die Brücker kennen die Anlagen genau, weil sie bereits mit der technische Betreibung beauftragt wurden. Zum Jahresanfang 2020 kam die kaufmännische Betriebsführung hinzu. Die Eingliederung wird mit ihrer Veröffentlichung wirksam.

Von Frank Bürstenbinder