Emsterlandhalle oft verdreckt

Kloster Lehnin

In Lehnin gibt es Ärger wegen dreckiger Turnhallen. Das Rathaus Lehnin schlägt Alarm bezüglich des Zustandes, in dem Vereine und Sportler die Sporthallen am Schulcampus hinterlassen. „Leider hinterlassen Sportler die Halle so, wie wir es nicht wollen“, sagte Kloster Lehnins Bürgermeister Uwe Brückner (parteilos). „Wir müssen uns darauf verlassen, dass die Schüler am nächsten Tag dort ihrem Sportunterricht nachgehen können. Wir finden alle Dinge, die verboten sind – in der Halle und im Umfeld.“

Die Gemeindeverwaltung werde nun auf die Vereine zugehen, um das klärende Gespräch zu suchen. Brückner verwies darauf, dass den Freizeitsportlern die Nutzung der Halle kostenlos überlassen werde. Doch durch die Hinterlassenschaften der Nutzer entstünden zusätzliche Reinigungskosten.

Ein weiteres Problem ist offenbar, dass diverse Hallen-Schlüssel im Umlauf sind. Brücker spricht von „sehr vielen Schlüsseln“.

Sogar leere Spirituosenflaschen sollen die Nutzer auf dem Gelände zurückgelassen haben.

Nach Angaben von René Paul-Peter von der Stabstelle des Bürgermeisters wird von den Nutzern sogar das Rauchverbot nicht eingehalten. Die Freizeitsportler hinterlassen offenbar auch die Umkleidekabinen verschmutzt und laufen mit Straßenschuhen durch die Halle. Seiteneingänge, die für den regulären Zutritt nicht vorgesehen sind, werden geöffnet und die Nutzungszeiten nicht eingehalten.

Auf dem Schulcampus gibt es die Emsterlandhalle und eine kleinere Halle. Genutzt werden sie für den Schulsport der Grund- und der Gesamtschule. Auch der Kreissportbund Potsdam-Mittelmark bietet in der Emsterlandhalle Kurse an.

Von Marion von Imhoff