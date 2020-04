Von alleine ist das wohl nicht passiert. Auf dem Truppenübungsplatz Lehnin musste die Feuerwehr einen Waldbrand löschen. Der Rauch sorgte in Rädel wieder einmal für Unruhe.

So war es schon in den vergangenen Jahren. Der Rauch von Waldbränden ist den Platzrandgemeinden nicht zu übersehen. Auch Ostern 2020 ist die Trockenheit schon wieder groß. Die Bundeswehr appelliert daher an die Vernunft der Bürger. Quelle: Christian Griebel