Bushaltestellen erst im November fertig

Rotscherlinde

Rund drei Monate später als geplant werden die beiden neuen Bushaltestellen an der Bundesstraße 102 in Rotscherlinde bei Krahne fertig, die im Auftrag der Gemeinde Kloster Lehnin gebaut werden. Ursprünglich sollten sie bis zum 30. August fertig sein. Doch Lieferschwierigkeiten bei den beiden Wartehäuschen verzögern die Verkehrsfreigabe bis in den November hinein. Solange müssen die Fahrgäste noch mit den Behelfshaltestellen auskommen.

Die Pflasterarbeiten der Firma Debag GmbH aus Kloster Lehnin sind nach Angaben von Geschäftsführer Swen Thomas bis Ende der Woche abgeschlossen. Begonnen haben sie vor einigen Wochen bereits. Rund 53.000 Euro beträgt die Investitionssumme. Doch freigegeben werden können die beiden Bushaltestellen ohne die Wartehäuschen und eine Absturzsicherung an der viel befahrenen Bundesstraße durch Geländer nicht. Das teilt Kloster Lehnins Bürgermeister Uwe Brückner (parteilos) mit.

Haltestelle an der Plus-Bus-Strecke

Die Wartehallen könnten wegen der langen Lieferzeiten erst im November montiert werden. „Sobald wie möglich erfolgt die Nutzungsfreigabe“, verspricht Uwe Brückner. Debag-Geschäftsführer Swen Thomas spricht von Lieferschwierigkeiten der Hersteller.

Rotscherlinde liegt an der Busstrecke der Linien 581 und 541 der Verkehrsgesellschaft Belzig mbH zwischen Brandenburg an der Havel und Bad Belzig. Von dort können Fahrgäste binnen einer guten Viertelstunde am Brandenburger Hauptbahnhof sein. Die neuen Haltestellen sind für Rollstuhlfahrer geeignet.

Wichtig für viele Krahner

Sie entstehen direkt am 1500 Quadratmeter großen Pendlerparkplatz, den die Gemeinde 2016 rund zwei Kilometer entfernt von der Autobahn 2 mit rund 50 Stellplätzen eröffnete. Wichtig ist die Haltestelle auch für viele Krahner. Darauf verweist Ortsvorsteher Reinhard Siegel.

Siegel fordert weiterhin die Verknüpfung der Linie 551 mit dem Plus-Bus. „Bei uns fährt nur noch die Stummellinie, die von Brandenburg kommend in Krahne wendet und nicht mehr weiterführt über Rotscherlinde nach Golzow. Das Problem brennt uns weiter unter den Nägeln“, sagt Siegel. Der Bus müsste wenigstens nach Rotscherlinde fahren und dort am Pendlerparkplatz wenden, um über Krahne und Reckahn zurück nach Brandenburg zu führen. Dann hätten die Krahner die Möglichkeit, den Plus-Bus zu erreichen, ohne auf ihre Fahrräder oder in ihre Autos steigen zu müssen, um bis Rotscherlinde zu fahren.

Von Marion von Imhoff