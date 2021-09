Trechwitz

Es herrscht Frust unter den Landwirten von Potsdam-Mittelmark. Ob es die Wölfe sind, die Wasserentnahme, das Wetter, die Marktlage oder die hohen Investitionen aufgrund immer neuer behördlicher Vorgaben und EU-Richtlinien: Viele Betriebe gehen wirtschaftlich auf dem Zahnfleisch. Auf Einladung von Dietlind Tiemann (CDU) diskutierten Bauern von Werder bis Wiesenburg auf dem Mühlenberg Reiterhof mit der stellvertretenden Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Gitta Connemann.

Gitta Connemann ist stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU und im Agrarausschuss tätig. Quelle: Moritz Jacobi

Als Mitglied im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft und Tochter eines Landwirts bewegt sich Connemann mit Sachverstand und eigener Erfahrung fachlich auf Augenhöhe mit den Landwirten. Sie bedauert, dass nur noch wenige Landwirte oder Abgeordnete mit landwirtschaftlichem Background im Bundestag säßen. Gleichwohl sieht sie in der zu Ende gehenden Legislaturperiode vieles erreicht, was auch den massiven Bauernprotesten der letzten Jahre zu verdanken sei.

Gitta Connemann ist der Landwirtschaft seit ihrer Kindheit eng verbunden. Quelle: Moritz Jacobi

Connemann: „Uns ist die Streitkultur abhanden gekommen“

Stets für Frust sorgt bei den Bauern die Vielzahl aus behördlichen Vorgaben und Maßnahmen der Regierung. Timo Wessels aus Trechwitz, der rund 1300 Hektar bewirtschaftet, klagt über Mehrausgaben im sechsstelligen Bereich allein durch die Teuerung von Diesel und technische Anforderungen wie beispielsweise Emissionsschutzdächer für Güllebehälter (infolge des Bundesimmissionsschutzgesetzes). Allein aufgrund der Tierschutztransportverordnung muss Wessels seine Bullenkälber nun 28 statt bisher 14 Tage halten und übers Jahr mit Mehrkosten in fünfstelliger Höhe rechnen, ohne dafür einen Ausgleich zu erhalten.

Dietlind Tiemann im Gespräch mit Jens Schreinicke, Martin Bauer und Jonas Döhring (von links). Quelle: Moritz Jacobi

Auch der Bau von Bewässerungsanlagen bedeutet eine hohe Investition, die unerwartet nach hinten losgehen kann, wie Martin Bauer vom Landgut Reppinichen (Lindhorst Gruppe) erfahren musste. Er kritisiert, dass Umweltverbände den Agrarsektor das Verbandsklage- sowie das Drittwiderspruchsrecht dazu verwendeten, systematisch die Landwirtschaft ins Kreuzfeuer zu nehmen.

Dem Landgut war auf einen Drittwiderspruch des Naturschutzbundes (Nabu) hin die Ausübung des Wasserrechts untersagt worden, bis das Landesamt für Umwelt den Widerspruch nach zwei Jahren schließlich aufhob. In Anbetracht der herben Verluste für den Betrieb und die Kosten für Anwälte und Gutachten könne man sich als Betrieb „fast schon glücklich schätzen, in Millionärshand zu sein“, sagt Martin Bauer enttäuscht.

Zahnlose Politik beim Thema Wolfsrisse

„Die positive Grundstimmung in den Behörden ist verlorengegangen“, konstatiert nicht nur Christian Thiermann, dessen Familie in der Region unter anderem für Spargelanbau ein Begriff ist. Auch Jens Schreinicke (CDU) – der jüngst mit einer spektakulären Aktion für Aufsehen sorgte –, sieht bei den Agrar- und Naturschutzbehörden eine Tendenz zur Unvereinbarkeit mit der landwirtschaftlichen Realität. Der Wolfsbeauftragte des Landesbauernverbands hatte bereits im vergangenen Jahr entnervt das Handtuch geworfen und das Brandenburger Gremium zum Wolfsmanagement verlassen.

Seinem Sohn würde der Weidetierhalter heute nicht mehr empfehlen, den Betrieb zu übernehmen. „Wer kann angesichts der heutigen Zustände noch sagen, ob unsere Art der Landwirtschaft in 20 Jahren noch möglich sein wird?“ Bereits heute sei es nicht leicht, die landwirtschaftlichen Positionen nach außen zu vertreten.

Dass sich der Ton verschärft, die ideologischen Fronten in Sachen Agrarpolitik verhärtet haben, bestätigen auch andere Bauern. „Wo ist das Vertrauen in unsere Landwirte geblieben?“, fragt Gitta Connemann, die diesen Berufsstand als „die wirklichen Grünen“ versteht.

Sie plädiert für klare Obergrenzen der Wolfsbestände und im Übrigen eine grenzübergreifende Betrachtung der Population. Die kritische Marke für den Arterhalt sei „längst gerissen“, so das treffende Bonmot der gebürtigen Niedersächsin. Auf EU-Ebene eine Änderung des Schutzstatus anzustreben, hält sie derzeit für schwierig, aber perspektivisch nicht unmöglich – sofern die Wähler zur nächsten Bundestagswahl entsprechend abstimmen.

Die Bundestagsabgeordneten Gitta Connemann (l.) und Dietlind Tiemann (r.) lauschen den Schilderungen von Jens Schreinicke (5. v. l.). Quelle: Moritz Jacobi

Kaum Kapazitäten für die regionale Verarbeitung

Ein strukturelles Problem von Milch- und Viehwirten: Es gibt im Land Brandenburg kaum noch Kapazitäten in der Weiterverarbeitung. So seien die einzigen verbliebenen Molkereien der Region auf Bio festgelegt, was Landwirt Timo Wessels zur Umstellung auf biologische Weidehaltung brachte, kleinere konventionelle Milchbauern jedoch vor ein Problem stellt.

Nicht anders geht es den Fleischproduzenten. Die Rinderzüchter Marco und Bianca Hintze aus Krielow finden keine ausreichenden Schlachtkapazitäten in der Region und produzieren deshalb nur so viel Fleisch, wie der kleine Familienbetrieb ihres Vertrauens noch verarbeiten kann.

Neu- und Umbau von Schlachtbetrieben gefordert

Dabei fördere, so die Agrarpolitikerin Connemann, der Bund den Neu- oder Umbau von Schlachtbetrieben zugunsten der regionalen Lebensmittelversorgung im Rahmen der milliardenschweren sogenannten Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“, kurz GAK.

Allerdings gilt die zugrundeliegende Richtlinie nur noch bis Ende nächsten Jahres. Nach Angaben des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz werden kleine und mittlere Unternehmen der Lebensmittelverarbeitung in Brandenburg mit bis zu 35 Prozent gefördert.

Von Moritz Jacobi