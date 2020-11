Lehnin

Das Ausmaß des Corona-Ausbruchs am Klinikstandort Lehnin ist noch offen. Bisher hat sich die Zahl der positiv getesteten Personen an der Klinik für Geriatrische Reha um weitere zwei auf nun 14 Infizierte erhöht. So sind mittlerweile neun Patienten und fünf Mitarbeiter positiv getestet. Das teilte am Mittwoch Michael Sachse mit, Chefarzt der Geriatrischen Reha-Klinik. Er betonte, dass sich der Ausbruch von Covid-19 nur auf diese Klinik beschränke und dort auch nur eine Station betroffen sei. Für diese gilt nun seit dieser Woche bis auf Weiteres ein Aufnahmestopp. Die übrigen Stationen und die Klinik für Innere Medizin und die Palliativklinik seien nicht betroffen und würden weiterhin in normalen Betrieb laufen. „Das Geschehen ist eingegrenzt und mit dem Gesundheitsamt abgesprochen“, so Sachse. Zunächst hatte es geheißen, für die gesamte Reha-Klinik gelte ein Aufnahmestopp.

Sachse nahm in einem Gespräch mit der MAZ ausführlich Stellung zu den Ereignissen. Danach sind bisher insgesamt 128 Mitarbeiter und Patienten am Wochenende auf Corona getestet worden. „Wir haben alle Patienten auf der Inneren Station, sowie in der Inneren Klinik sowie alle Mitarbeiter aller Schichten am Wochenende abgestrichen.“ Bis auf die 14 Infizierten seien alle übrigen Tests negativ gewesen. Die Abstriche würden nochmals bei allen Bewohnern und Beschäftigten wiederholt.

Zweite Testungen sind geplant

Betroffen seien nur Patienten, die auf einem Flur lagen, und Mitarbeiter, die dort eingesetzt waren. „Wir müssen nach den zweiten Tests sehen, ob das Geschehen hier nachlässt oder sich gar noch jemand dazugesellt, der positiv wird.“

Fünf Patienten, die mit den Infizierten Kontakt hatten, sind wie diese nun auf der betroffenen Station isoliert. Sie werden von den Krankenhausbeschäftigten in Schutzkleidung versorgt. Drei der Corona-Patienten sind mittlerweile in die Berliner Krankenhäuser zurückverlegt worden, von denen sie gekommen waren. Bei diesen drei Frauen seien Symptome wie Fieber und Husten aufgetreten. Es sei noch zu früh etwas über deren Krankheitsverlauf zu sagen.

Die Lehniner Kliniken des Evangelischen Diakonissenhauses. Quelle: Marion von Imhoff

Komplette Isolierung auf Station

Die übrigen positiv getesteten Patienten seien bisher symptomfrei, teilt Sachse mit. „Wir hoffen, dass hier nicht noch mehr von ihnen echt erkranken, aber wir stecken nicht drin.“ Die Station sei hermetisch abgeriegelt und werde drei Mal täglich komplett gelüftet. „Wir haben neue Zuwege. Es ist nun wie ein getrennter Gebäudeteil.“

„Alle Patienten, die symtomatisch werden, Fieber kriegen oder Atemwegserkrankungen zeigen, werden verlegt in andere Krankenhäuser. Wir machen keine Reha weiter mit erkrankten Covid-Patienten.“ Die Betroffenen seien ängstlich und psychisch angeschlagen. Entlassen werden sie bei Symptomfreiheit erst zehn Tage nach dem positivem Test. „Das entspricht der entsprechenden Richtlinie des Robert-Koch-Instituts.“

Offen war am Mittwochmittag noch, wie viele weitere Erstkontakte der Infizierten in Quarantäne müssen. „Wir haben dazu noch keine Informationen“, teilt Andrea Metzler, Sprecherin des Landratsamtes Potsdam-Mittelmark, mit.

Mitarbeiter zu Hause in Quarantäne

Die positiv getesteten Klinikbeschäftigten sind zu Hause in Quarantäne. Vorsorglich schickte der Klinikträger, das Evangelische Diakonissenhaus Berlin-Teltow-Lehnin, auch Mitarbeiter mit Erkältungssymptomen nach Hause. „Die anderen Stationen helfen aus, weil wir sonst irgendwann einen Personalengpass haben“, sagt Sachse.

Die Telefone in der betroffenen Reha-Klinik stehen seit Bekanntwerden der Situation nicht mehr still. Nach Angaben von Chefarzt Michael Sachse rufen vor allem besorgte Angehörige an.

Aktuell befinden sich weitere 51 Patienten in der Reha-Klinik. Die nicht betroffene Stationen sind weiterhin belegt und wird weiter mit Tests überwacht.

Von Marion von Imhoff