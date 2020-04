Corona-Fall in Kita Netzen

Netzen

Eine Erzieherin der Kita Dreikäsehoch in Netzen ist positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Mit dieser Nachricht ist Kloster Lehnins Bürgermeister Uwe Brückner (parteilos) am Donnerstagmorgen an die Öffentlichkeit gegangen. Es ist der erste Corona-Fall in einer Kita in Kloster Lehnin und auch im gesamten Landkreis Potsdam-Mittelmark. Das sagte Andrea Metzler, Sprecherin des Landratsamtes. Der Krisenstab des Landkreises Potsdam-Mittelmark ist informiert.

In der Kita werden bisher in Notbetreuung 15 Jungen und Mädchen umsorgt. Sie müssen nun ebenso wie alle Erzieherinnen in eine zweiwöchige Quarantäne. Die Kita wird geschlossen und desinfiziert. Das teilte Brückner der MAZ mit.

Anzeige

Kreissprecherin Andrea Metzler kündigte weitere Informationen gegen Mittag an. „Ich gehe davon aus, dass alle Kinder und Erzieherinnen jetzt getestet werden“, so Metzler.

Weitere MAZ+ Artikel

Federführend nun der Landkreis

Die Gemeinde als Träger der Einrichtung kündigte an, nun die Eltern zu informieren und weitere Schritte mit dem Gesundheitsamt abzustimmen. Brückner ruft dazu auf, Ruhe zu bewahren. Die Kita-Leitung selbst verweist für weitere Informationen an die Gemeinde.

Kloster Lehnins Rathaussprecher Renè-Paul Peters sagte, federführend für das weitere Verfahren sei nun das Gesundheitsamt von Potsdam-Mittelmark. Die Gemeinde begleite diese Schritte.

In Kloster Lehnin befinden sich rund 115 Kita-Kinder in Notbetreuung. Ihre Eltern arbeiten in medizinischen Berufen, in der Verwaltung, Justiz oder anderen jetzt besonders wichtigen Berufen. (Weitere Informationen folgen).

Von Marion von Imhoff