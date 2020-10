Lehnin

Der Lehniner Carnevalsverein hat seine öffentlichen Veranstaltungen für die bevorstehende Saison „schweren Herzens“ fast vollständig abgesagt. Das teilte jetzt Vereinssprecher Jürgen Back mit. Bis auf drei öffentliche Events fällt die 51. Saison des Vereins in Zeiten der Corona-Pandemie aus Rücksicht auf die Gesundheit der Gäste und Mitwirkenden fast vollständig aus.

„Es gab in der 51-jährigen Vereinsgeschichte schon viele Höhen und Tiefen“, so Back. Bisher war die schwierigste Zeit die zwischen 1990 und 1994, „als wir nur noch 35 Mitglieder waren, weil viele Leute in den Westen abgewandert sind. Dass eine Saison ausfällt, hätten wir nie gedacht.“ Derzeit hat der Verein 100 Mitglieder.

Anzeige

Jubiläum gerade noch geschafft

„Die 50. Session haben wir noch mit Mühe und Not bis zum Februar gefeiert“, so Back. „Dann kam der Corona-Lockdown.“

„Noch bis vor Kurzen haben wir alle Vorbereitungen zur Durchführung der 51. Session getroffen, immer in der Hoffnung, dass schon bald Normalität in der Corona-Pandemie eintreten wird“, sagt Manuela Hadler, Präsidentin des Lehniner Carnevalsvereins. „Jedoch schwinden zusehends die Möglichkeiten, in naher Zukunft geselligen Karneval, wie wir es gewohnt sind, durchführen zu können.“ Daher gebe es keine Veranstaltungen im geschlossenen Saal. „Der Schutz unserer Mitglieder und unseres treuen Publikums ist uns sehr wichtig“, so Hadler.

Kleine Delegation stürmt Rathaus

Einzig drei Open-Air-Veranstaltungen plant der LCV. Dazu zählt am 11.11. um 11.11 Uhr die Erstürmung des Lehniner Rathauses mit „einer kleinen Delegation von sechs bis acht Leuten“, so Back. Um 18.11 Uhr laden die Lehniner Karnevalisten dann zu einem Fest unter freiem Himmel auf den Markgrafenplatz zur Eröffnung der 51. Session. Auf dem Markgrafenplatz stellt der Verein eine halbe Stunde lang sein Tanz- und Gesangsprogramm vor, dazu gibt es Getränke und einen Imbiss.

Am 7. Februar beginnt um 14 Uhr der Kinderkarnevalsumzug am Edeka-Markt in Lehnin Kaltenhausen. Dort ist anschließend der Kinderkarneval geplant. „Im Winter unter freiem Himmel, wir müssen sehen, es ist erst einmal angedacht“, sagt der Vereinssprecher. Auf Abstand der Erwachsenen solle dabei geachtet werden.

Frühschoppen setzt Schlusspunkt

Am 14. Februar schließlich will der Verein um 10.30 Uhr zu einem Frühschoppen auf den Markgrafenplatz laden. Stattfinden würden die Events, sofern das Wetter und die weiteren Verordnungen der Landesregierung dies zulasse, betont LCV-Präsidentin Manuela Hadler.

Geprobt hat der Verein in den vergangenen Monaten unter freiem Himmel. So traf sich die Mädchentranzgruppe auf dem Michelsdorfer Festplatz. Später konnten die Vereinsmitglieder einen Saal im früheren Hotel zur Post nutzen. Mittlerweile dürfen die Karnevalisten auch die Mensa auf dem Schulcampus für ihre Proben belegen. Die Büttenredner, wie die „Waschweiber“ Sabine Back und Ivonne Otto tauschten sich online aus.

In Corona-Zeiten sei es für Vereine schwierig, den Zusammenhalt zu pflegen, so Jürgen Back. Es sei eine schwierige Entscheidung gewesen. Aber im Saal „Der Laden“ hätten nach den Abstandsregeln nur 50 Zuschauer Platz gehabt. „Das wäre ein Stimmungskiller gewesen.“ Üblich seien 140 Zuschauer. Im Umkleidebereich aber sei ein Abstand zwischen den Akteuren nicht mehr möglich gewesen.

Von Marion von Imhoff