Lehniner Krankenhaus bereitet sich auf Potsdamer Patienten vor

Lehnin

Das von Schließung bedrohte Lehniner Krankenhaus bereitet sich unter Hochdruck auf die Aufnahme von Patienten aus dem Potsdamer Raum vor. Hintergrund ist der Ausbruch von Corona im Potsdamer Ernst-von-Bergmann, wo sich das Covid-19-Virus unkontrolliert ausbreiten konnte. Das überregional bedeutende Krankenhaus hat daraufhin einen Patientenaufnahmestopp verfügt. Nun laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren auch am Lehniner Krankenhaus, Patienten aufzunehmen. „Dazu laufen gerade die Planungen und Sitzungen“, sagte am Vormittag Chefarzt Jens Peter Bork.

Zum Lehniner Krankenhaus gehört eine Innere Station mit 55 Betten und Palliativstation mit zwölf Zimmern, auf der in der Regel 15 bis 16 Patienten betreut werden können. Die Palliativstation hat bereits vor gut zwei Wochen Sicherheitsschleusen erhalten, um Covid-19-Patienten aufnehmen zu können.

„Wir wurden gestern darauf vorbereitet und heute wurde uns deutlich gesagt, dass wir nur noch maximal zehn Palliativpatienten haben sollten“, sagt der Leiter der Palliativstation, Oberarzt Helmut Reichardt. „Die Pallitivstation könnte Pandemie-Station werden.“ So könnten etwa vier Corona-Patienten aufgenommen werden. Beatmungsgeräte sind im Krankenhaus nach MAZ-Informationen vorhanden.

Chefarzt: Logischer Schritt

Auch Patienten mit allgemeinmedizinischen Erkrankungen könnten aufgenommen werden. „Wir versuchen abzufedern, was an Patienten aus Potsdam kommt“, so Helmut Reichardt. Chefarzt Bork sagt, „es ist jetzt der logische Schritt“.

Man hoffe noch, dass der Corona-Kelch am Krankenhaus vorbeigehe und nur allgemeinmedizinische Patienten kämen, aber natürlich stehe man bereit zu helfen, so Reinhardt. Zur Behandlung von Covid-19-Infizierten sei man gut in der Lage. Der Chefarzt der Inneren Klinik ist Pneumologe und Intensivmediziner.

Träger der Lehniner Kliniken ist das Evangelische Diakonissenhaus Berlin-Teltow-Lehnin. Dessen Sprecher, Alexander Schulz, teilt am Donnerstagmittag auf MAZ-Anfrage mit: „Wir helfen Menschen, die unser Hilfe brauchen, sofern wir technisch, fachlich, personell und von den Kapazitäten her dazu in der Lage sind.“ Das gelte für alle Einrichtungen in den Unternehmensbereichen Gesundheit, Altenhilfe sowie Teilhabe und Bildung. „Und das erst Recht für Krisensituationen“, so Schulz.

Von Marion von Imhoff