Rietz

Sie sollten längst zu Koteletts, Eisbein und Schinken werden. Doch der akribisch berechnete Zehn-Monate-Takt von der Besamung einer Sau bis zur Verladung von 120-Kilo-Schweinen in den Viehtransporter ist gehörig ins Stottern geraten. Tausende überschlachtreife Tiere in den Ställen der Emerald Irish Pork GmbH in Rietz warten auf einen Abnehmer.

In normalen Zeiten treten jede Woche rund 2000 Schweine ihre letzte Reise an. Doch weil der Markt von den Auswirkungen der Corona-Pandemie und der Afrikanischen Schweinepest (ASP) überschattet ist, ordert der größte Schweinefleischvermarkter in Brandenburg, der Vion Schlachthof Perleberg, gerade mal die Hälfte der sonst üblichen Menge.

Vor fast 30 Jahren gegründet Die für Wildtiere hochansteckende Afrikanische Schweinepest (ASP) wurde bislang in den Landkreisen Oder-Spree, Märkisch-Oderland und Spree-Neiße nachgewiesen. Der erste ASP-Ausbruch war am 10. September 2020 amtlich festgestellt worden. Inzwischen wurde die Seuche auch im sächsischen Landkreis Görlitz nachgewiesen. Schweinehalter schützen ihre Betriebe mit zahlreichen Vorkehrungen vor einer Einschleppung des ASP-Virus in die Ställe. Doch sollte in ihrer Region ein ASP-Fall an einem Wildschweinkadaver nachgewiesen werden, hätte dies einschneidende Folgen für die Vermarktung ihrer Tiere und Erzeugnisse. Die Emerald Irish Pork GmbH war 1991 von dem Iren Billy Costello gegründet worden. Er hatte dafür die Rietzer Schweinemastanlage aus DDR-Zeiten gekauft. Heute führt sein Sohn Stephen in Rietz die Geschäfte. In Irland betreibt die Costello-Familie ebenfalls Landwirtschaft und andere geschäftliche Unternehmungen.

Produzenten, wie der Rietzer Geschäftsführer Stephen Costello, sprechen längst von einem „ Schweinestau“. Problem: Tiere, für die sich kein Schlachthof findet, müssen weiter gefüttert werden und können die für 30 000 Schweine und Ferkel ausgelegte Anlage in die Bredouille bringen. „Wir haben zum Glück eine Kapazitätsreserve, doch irgendwann ist auch der letzte Platz belegt“, berichtet der gebürtige Ire. Ihn treiben die Gedanken über die unklaren Aussichten für seine Schweine noch mehr um, als der ruinöse Preisdruck, der vom Einzelhandel über die Schlachthöfe zu den Züchtern durchgereicht wird.

Blick in die Rietzer Schweineanlage. Quelle: Emerald Irish Pork

Die Aufzucht von Schweinen lässt sich nicht einfach ausschalten wie ein Fließband. Jede Woche kommen im Rietzer Abferkelstall an die 2000 Jungtiere auf die Welt. Also so viele, wie am Ende der Mastzeit Schlachtschweine die Anlage verlassen. Die Besamung der Sauen fand schon vor der Pandemie und dem Überspringen von ASP auf Deutschland statt. „Der Vorwurf, wir Schweinehalter würden mitten in der Krise die Produktion hochfahren, ist schon fachlich falsch“, stellt Costello klar.

Preise sind eingebrochen

Das Verrückte an der aktuellen Lage: Je mehr Schweine auf dem Hof sind, um so größer sind die finanziellen Verluste. Seit Jahresbeginn ist der Preise für Schweinefleisch dramatisch eingebrochen. Für das Kilo bekommen die Rietzer aktuell 1,27 Euro von ihrem Schlachthof. Für Schweine, die schwerer als 120 Kilo sind, gibt es 14 Cent pro Kilo Abzug. Eine Regelung, die Schweinemäster faktisch zwingt die jeweiligen aktuellen Preise zu akzeptieren, um nicht bei einem späteren Verkauf Abzüge zu riskieren. „Auskömmlich wären Kilopreise von 1,50 Euro bis 1,60 Euro. Weil wir davon weit entfernt sind, werden wohl wieder viele kleinere Tierhalter aufgeben“, befürchtet Costello.

Das Betriebsgelände der Emerald Irish Pork GmbH in Rietz. Quelle: Emerald Irish Pork GmbH

Corona hat zum Beispiel den Fleischabsatz in der Gastronomie einbrechen lassen. Außerdem führten Infektionen in Schlachtbetrieben zu ungeplanten Stillständen in der Verarbeitung. Und dann hat auch noch die ASP den wichtigen Export nach China ausgebremst. Die Erlöse rauschten in den Keller.

Nach Ansicht von Costello haben Politik und Behörden im Land Brandenburg zu wenig getan, um die Ausbreitung der Tierseuche einzudämmen. „Die ersten an der Oder aufgestellten Wildzäune zur Abwehr von Schwarzwild aus Polen waren ein Witz. Wacklig und zum Teil ohne Strom“, kritisiert Costello.

Breitet sich die hochansteckende Krankheit, die für Menschen ungefährlich ist, bis nach Potsdam-Mittelmark aus, sieht der Rietzer schwarz. Dann könnte der Standort zum ersten Mal seit fast 30 Jahren, als sein Vater Billy Costello die Schweinemastanlage kaufte, in existenzielle Not geraten.

Wie Fort Knox gesichert

„Mit seinen Befürchtungen über die Zukunft der Branche steht der Rietzer Landwirt nicht allein da. Hans Christian Daniels von der Interessengemeinschaft der Schweinehalter in Brandenburg, der in Wollin einen Hof für Ferkelaufzucht betreibt, meint: „Der Schaden für die Landwirte ergibt sich vor allem dadurch, dass es grundsätzlich verboten ist, aus den betroffenen Gebieten Hausschweine oder Schweinefleischerzeugnisse herauszubringen.“

Die wenigen mittelmärkischen Schweinehalter, die es noch gibt, haben ihre Betriebe inzwischen wie Fort Knox gesichert. Unbedingt soll verhindert werden, dass das ASP-Virus von außen in die Ställe eingeschleppt wird. Doch eine Ausbreitung der Tierseuche in freier Wildbahn können auch hohe Zäune, Hygieneschleusen, Duschen und stalleigene Kleidung nicht bieten.

Von Frank Bürstenbinder