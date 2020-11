Lehnin

In den Lehniner Kliniken ist es zu einem Corona-Ausbruch gekommen. Neun Patienten der Geriatrischen Reha-Klink und drei Mitarbeiter haben sich mit Covid-19 infiziert. Das teilte das Gesundheitsamt Potsdam-Mittelmark mit. Der Krankenhaus-Träger, das Evangelische Diakonissenhaus Berlin-Teltow-Lehnin, bestätigte am Dienstag die zwölf Fälle. „Die Patienten liegen nun in der Abteilung räumlich getrennt von den übrigen Bewohnern“, sagte Unternehmenssprecher Alexander Schulz. Für die betroffene Reha-Klinik sei ein Aufnahmestopp verhängt worden. Der übrige Krankenhaus-Betrieb laufe normal weiter.

Es habe zunächst einen Verdachtsfall in der Reha-Abteilung gegeben, woraufhin alle Patienten der Station getestet worden seien. Zum Zustand der erkrankten Menschen sei ihm noch nichts bekannt, so Schulz. Er kündigte für Mittwoch weitere Informationen an.

Regelmäßige Tests bei Mitarbeitern

Das medizinische Personal der Klinik werde regelmäßig auf Covid-19 getestet, teilt das Diakonissenhaus mit. Es sei nun in Vorbereitung, alle Bewohner der Alten- und auch der Pflegeeinrichtungen regelmäßig zu testen.

Schon seit Beginn der Pandemie im Frühjahr sei eingeführt worden, Mitarbeiter regelmäßig zu testen. Patienten würden bei ihrer Aufnahme auf Corona hin getestet, so Schulz weiter.

Zwei Kliniken am Standort

Quarantänemaßnahmen sei schon vor Auswertung der Testergebnisse eingeleitet worden, teilt die Pressestelle des Landkreises Potsdam-Mittelmark mit. „Sie werden nun selbstverständlich fortgesetzt.“

Die Lehniner Kliniken bestehen aus einer Abteilung für Innere Medizin, Palliativmedizin für bis zu 15 Patienten und Akut-Geriatrie. Insgesamt sind es 55 Betten. Die Klinik gilt als kleinstes Krankenhaus im Land Brandenburg. Zudem gibt es am Standort noch die Reha-Klinik für Geriatrie mit 70 Betten. Diese ist vom Corona-Ausbruch betroffen.

Von Marion von Imhoff