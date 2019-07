Damsdorf

Keine gute Nachricht für die Damsdorfer: Der Nahkauf in der Damsdorfer Hauptstraße schließt im Herbst. Das bestätigte am Freitag Marion Klingner gegenüber der MAZ. Sie betreibt den Laden seit fast 20 Jahren.

Wirtschaftliche Gründe hätten den Ausschlag gegeben, so Klingner. Damit steht das einzige Lebensmittelgeschäft in dem wachsenden Ort mit rund 1700 Einwohnern vor dem nahen Aus.

Der Käufer des Gebäudes soll dem Vernehmen nach das Geschäft nicht weiter betreiben, sondern ein Wohnprojekt dort planen.

Ortsvorsteher Kevin Bolz kündigte am Freitag an, dass der Ortsbeirat alles versuchen werde, um eine neue Einkaufsmöglichkeit zu schaffen. „Die Botschaft vieler Damsdorfer, dass es auch hier vor Ort Einkaufsmöglichkeiten geben muss, ist angekommen“, sagte Bolz der MAZ. Er hoffe, dass ein Investor gewonnen werden könne.

Bereits kurz nach seiner Wiederwahl als Ortsvorsteher hatte Bolz im Juni gesagt, die Entwicklung eines Ortszentrums mit Supermarkt sei das wichtigste kommunalpolitische Ziel für Damsdorf. Der Ortsteil ist der zweitgrößte der Gemeinde Kloster Lehnin.

Marion Klingner betreibt neben dem Damsdorfer Geschäft noch den Schenkenberger Nahkauf in der Kastanienallee. Dieser soll erhalten bleiben. Sie hat sechs in Teilzeit beschäftigte Mitarbeiter. „Es wird keine Entlassungen geben, sondern alle in Schenkenberg beschäftigt sein“, sagt Marion Klingner. „In Schenkenberg war der Umsatz von Anfang an besser als in Damsdorf.“ Dort sei die Lage immer schwieriger geworden, auch weil „ältere Kunden gestorben sind und andere so gebrechlich geworden sind, dass sie nicht mehr vorbeikommen konnten. Deren Kinder bringen ihnen jetzt Lebensmittel von woanders her mit.“

Die Kaufhalle stammt noch aus DDR-Zeiten. Seit 19 Jahren bietet Marion Klingner auch die Postfiliale an. „Die Post sucht nun in Damsdorf einen neuen Standort“, sagt die Geschäftsfrau. Zu kaufen gibt es dort Lebensmittel, Getränke und Dinge des täglichen Bedarfs. In Schenkenberg gehört auch das Kindl Stübl nebenan dazu.

In sozialen Netzwerken äußern viele Damsdorfer bereits ihr Bedauern über die Schließung.

Von Marion von Imhoff