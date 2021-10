Damsdorf/Trechwitz

Sie laufen Streife, behalten ihr Wohnviertel im Auge und warnen in einer WhatsApp-Gruppe vor verdächtigen Fahrzeugen. Nach einer Reihe von Einbruchdiebstählen in Damsdorf, Trechwitz und anderen Kloster Lehniner Ortsteilen wächst bei den Einwohnern das Sicherheitsbedürfnis. „Auf die Polizei allein können wir uns nicht verlassen. Deshalb organisieren sich die Menschen auf privater Basis, um ihr Eigentum zu schützen“, berichtet Kai-Uwe Manzke der MAZ. Der Trechwitzer ist Ansprechpartner für die etwa 30 Frauen und Männer, die sich bisher über den Messenger-Dienst zu allen Fragen der Sicherheit auf dem Laufenden halten.

Einbrüche und Vandalismus

Als ersten politisches Gremium hat am Mittwoch der Damsdorfer Ortsbeirat die Sorgen der Bürger aufgegriffen. Einstimmig befürwortete der Ortsbeirat die Bildung einer Sicherheitspartnerschaft der Gemeinde Kloster Lehnin mit der Polizei. Ortsvorsteher Kevin Bolz sprach von einer „super Sache“, mit der das Ehrenamt im Dorf gestärkt werde. In Damsdorf sorgen nicht nur Einbrüche für Aufregung.

Auch Vandalismus wie die jüngste Zerstörung des Grünen Klassenzimmers an der Grundschule sorgen für Unmut unter der Bevölkerung. Zumal gleich in der Nachbarschaft ein neuer Spielplatz entstehen soll. Gerade hat der Kultur- und Heimatverein einen Spendenaufruf verabschiedet. „Wie schützen wir dieses Areal vor Randalierern?“, fragte sich nicht nur Sabine Neute.

Gemeinde muss zustimmen

„Abschreckung durch Präsenz wäre eine Aufgabe für eine Sicherheitspartnerschaft“, erläuterte Matthias Blaake von der Ordnungsbehörde der Kloster Lehniner Gemeindeverwaltung ein mögliches Betätigungsfeld für Freiwillige. Zu deren Aufgaben können aber auch die Schulwegsicherung, die Begleitung von Veranstaltungen sowie die Meldung von Vandalismusschäden und illegalen Müllablagerungen sein.

Blaake wird das Projekt einer Sicherheitspartnerschaft in den nächsten Wochen allen Ortsbeiräten vorstellen. Trechwitz hat bereits Interesse signalisiert. „Ortsbeiräte und Gemeindevertretung müssen einer Sicherheitspartnerschaft zustimmen. Dann ist auch die Polizei dabei“, so Blaake.

Wer Sicherheitspartner werden will, sollte sich zunächst bei seinem Ortsbeirat melden. Alle interessierten Personen werden von der Polizei auf ihre Eignung überprüft. Dann folgen Schulungen über die Rechte, Pflichten und das richtige Verhalten von Sicherheitspartnern. Allerdings übernehmen sie keine hoheitlichen Aufgaben für das Ordnungsamt oder die Polizei. Wie jeder Bürger können Sicherheitspartner, die Verdächtige bei einer Straftat ertappen, festhalten bis die Polizei eintrifft. Besondere Rechte haben die Freiwilligen nicht.

Vorbild Fichtenwalde

Die Polizei selbst war auf die bürgerschaftlichen Aktivitäten im Raum Damsdorf aufmerksam geworden und hatte die Bildung einer Sicherheitspartnerschaft vorgeschlagen. Ein Vorbild ist die schon seit Jahren funktionierende Zusammenarbeit mit Ehrenamtlern in Fichtenwalde, wo ein spürbarer Rückgang von Einbrüchen erreicht wurde.

Ein Damsdorfer weiß schon, dass er als Sicherheitspartner einsteigen will - Stefan Koßmehl. Der Tischler wurde in diesem Jahr selbst Opfer eines Einbruchdiebstahls. Für mehrere tausend Euro wurde ihm Handwerkszeug gestohlen. „Ich hoffe, dass sich einige Mitstreiter finden, um dauerhaft für mehr Sicherheit in Damsdorf zu sorgen“, so Koßmehl.

