Das Urteil gegen den Lkw-Fahrer: zwei Jahre Haft

Potsdam

Am Landgericht Potsdam ist am Dienstagmorgen das Urteil gegen den Lastwagenfahrer gefallen, der für den Tod zweier ehrenamtlicher Feuerwehrleute verantwortlich ist. Die 7. Kleine Strafkammer unter Vorsitz von Richterin Ulrike Phieler-Morbach verurteilte Stefan M. zu zwei Jahren Haft. Das Urteil ist somit milder als in der ersten Instanz, das den Unglücksfahrer zu zweieinhalb Jahren verurteilt hatte. (Fortsetzung folgt).

Stefan M. ist mit seinem Lkw am 5. September 2017 auf der Autobahn 2 um 3.55 Uhr in eine Unfallstelle gerast, an der die beiden Feuerwehrleute mit Kameraden gerade im Einsatz war.

Von Marion von Imhoff