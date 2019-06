Kloster Lehnin

In weiteren Ortsteilen der Gemeinde Kloster Lehnin sind die Entscheidungen über die Neubesetzung der Ehrenämter für die Ortsvorsteher gefallen. So wurde in Rädel der bisherige Ortsvorsteher Horst Juchert vom Ortsbeirat für weitere fünf Jahren gewählt. Der ehemalige Feuerwehrmann bestimmt seit zehn Jahren die Geschicke im Ort. In seiner Amtszeit erhielt die Badestelle unter anderem einen Steg, der Spielplatz wurde neu angelegt, die Hauptstraße zum großen Teil erneuert und das Sport- und Gemeindezentrum erweitert.

Wieder Vogelscheuchenfest

Dass das berühmte Rädeler Vogelscheuchenfest am 7. Juli eine Neuauflage erfährt, ist auch dem kontinuierlichen Engagement Jucherts zu verdanken, der jahrelang selbst mit seinen Nachbarn Vogelscheuchen beigesteuert hat. Seine nächsten Ziele sind die Fertigstellung der Hauptstraße und der Ausbau kultureller Veranstaltungen sowie das Anlegen einer Wildwiese. „Ich möchte das Dorf in den nächsten Jahren voranbringen und verschönern“, betont Juchert, der im Ortsbeirat von seiner Stellvertreterin Susann Golke und Josef Hebeda unterstützt.

Ein neuer Ortschef wurde auch in Netzen gewählt. Fünf Jahre war er Stellvertreter, jetzt ist er Ortsvorsteher, weil er bei der Kommunalwahl die meisten Stimmen erhalten hat – Jens Wiedecke. Er ist auch Vorsitzender des Feuerwehrvereins. Zu seinem Ortsbeirat gehören Silke Bertz und Frank Egide. Für das Team stehen zahlreiche Herausforderungen an. Geplant für die nächsten Jahre ist in Netzen laut Wiedecke unter anderem der Neubau des Abwassernetzes, der Ausbau einer Scheune zum Dorftreff und Museums, diverse Straßenreparaturen und die Neugestaltung des Spielplatzes.

Wirtschaftsweg ist wichtig

Ein wichtiges Anliegen für den Netzener Ortsbeirat sei das Anlegen eines Wirtschaftsweges. „Die schweren landwirtschaftlichen Maschinen der ortsansässigen Agrargenossenschaft machen unsere Straßen kaputt“, beklagt der Ortsvorsteher. Bald fertig ist die Sanierung der Brücke über den Emster-Kanal.

