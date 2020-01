Das wollen die Reckahner Vereine und Institutionen in diesem Jahr bewegen

Reckahn

Was wird 2020 in Reckahn los sein? Damit befassten sich jetzt die örtlichen Vereine. Auf Einladung des Ortsbeirates trafen sich Vertreter der Reckahner Vereine im Bürogebäude des Schulmuseums. Sie stimmten die für 2020 geplanten Veranstaltungen terminlich ab und berieten, welche gemeinsamen Höhepunkte es in diesem Jahr im Dorfleben geben soll. Der Raum war fast zu klein, um alle Verantwortlichen der aktiven Vereine zu fassen.

Der Reit-und Fahrverein will am 4. April zur Spartakiade und am letzten Augustwochenende zum Springturnier einladen. Der Fahrverein veranstaltet im September einen Kutschertag.

Kindertagsfeier und Seniorenangeln

Die Angler organisieren am 7. Juni eine Kindertagsfeier und überlegen, ein Angeln für Senioren anzubieten. Die Landfrauen bieten neben ihrem monatlichen „Kaffeeklatsch mit den Landfrauen“ am 10. März eine öffentliche Buchlesung mit Christine von Brühl an. Das ist ein gemeinsames Projekt mit der Bibliothek Lehnin.

Die Jäger wollen im Juli zum Waldfest einladen. In der Kita „Sonnenschein“ steigt am 12. Juni anlässlich des 15-jährigen Bestehens ein Familienfest. Die Mädchen und Jungen sind mit einem Programm dabei, wenn am 30. April der Maibaum aufgestellt wird.

Eröffnung der Rochow-Akademie

Viel los ist auch in den Reckahner Museen. Das Programm, das in der Runde vorgestellt wurde, umfasst zwei A-4-Seiten und verspricht neben dem Eröffnungsfest für die Rochow-Akademie unter anderem einige kulturelle Höhepunkte. Dazu hört ein Sommerkonzert mit dem Brandenburgischen Kammerorchester in der Kirche am 20. Juni.

In der Gemeindevertretung Kloster Lehnin wurden, so informierte der Ortsvorsteher, mit den Ortsbeiräten in der ersten Januarwoche die Pläne und Wünsche der Ortsteile für 2020 beraten. Auf der „Reckahner Liste“ stünden unter anderem die Erneuerung der Bankette an der Meßdunker Straße, die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED, die Erweiterung des öffentlichen Spielplatzes und die Verbesserung der Busanbindung.

Beeindruckender Rückblick

Ortsvorsteher Klaus Perle hatte zu Beginn des Treffens einen Überblick der wichtigsten Reckahner Ereignisse des vergangenen Jahres gegeben. Die Aufzählung der vielen Veranstaltungen und abgeschlossenen Baumaßnahmen war beeindruckend und reichte vom neuen Spielgerät für die Kita, über das schöne Siedlungsfest, die Einweihung des öffentlichen Bücherschrankes bis zur Fertigstellung der halbanonymen Urnengemeinschaftsanlage auf dem Friedhof an der Kirche.

Höhepunkte zum Jahresende waren die Senioren-Weihnachtsfeier als „Baustellenparty“ im noch nicht ganz fertiggestellten Renaissancebau am Schloss und die von der Feuerwehr organisierte Silvesterfeier. Klaus Perle lobte die „junge dynamische Truppe“, die sich nicht nur damit außerordentlich um das Leben im Dorf verdient macht. Die Vielfalt sei so groß, dass sicher für jeden Reckahner etwas dabei war, meinte Perle.

Lebendiges Vereinsleben

Die Leiterin der Reckahner Museen, Silke Siebrecht-Grabig, hob die ausgezeichnete Zusammenarbeit der Vereine hervor und dankte gemeinsam mit Mitarbeiterin Gudrun Wurg allen für die Unterstützung bei der Durchführung des historischen Schulfestes. Ihr Resümee als Nichtreckahnerinnen: „Das lebendige Vereinsleben und das tolle Miteinander sind nicht selbstverständlich.“

