Defekte Laterne: Lehniner Rentner wartet über fünf Wochen auf die Reparatur

Kloster Lehnin

Dunkelheit begleitet Hans-Peter Reitz seit über fünf Wochen. Alle Laternen in der Beelitzer Straße 8 leuchten, aber die Straßenlampe Nummer 0323 vor seinem Haus streikt. Ein Abschnitt von 60 Metern bleibt finster, der Lehniner Rentner wünscht sich wieder Licht auf dem Gehweg.

Stolpergefahr in der Dunkelheit

„Durch die Dunkelheit entsteht eine Stolpergefahr. Niemand sieht an dieser Stelle etwas. Ich habe die Edis AG mehrfach angerufen, sie ist das zuständige Unternehmen für die Laterne. Zunächst wurde mir erstmals am 13. Januar mitgeteilt, dass die Techniker nicht raus fahren, weil in der Straße angeblich eine Baustelle ist. Als sie feststellten, dass dies nicht stimmt, sagten sie mir, dass sie erst bei sechs Schadensmeldungen herausfahren “, sagt der Lehniner.

Evelyn Bußler und Hans-Peter Reitz sind erleichtert, dass die Laterne vor ihrer Haustür nach mehr als fünf Wochen repariert wurde. Quelle: André Großmann

Rentner befürchtet Ausrede der Techniker

Hans-Peter Reitz läuft durch die Nacht, schaut zur Laterne auf, doch kein Flackern ist in Sicht. „Vielleicht muss auch nur eine Birne gewechselt werden“, kommentiert der ehemalige Busfahrer. Er befürchtet einen Vermittlungsfehler des Unternehmens, einen Versuch, „mich mit einer Ausrede auf´s Glatteis zu führen“.

Seine Partnerin Evelyn Bußler wünscht sich hingegen, „dass niemand hinfällt und sich dann vielleicht noch die Beine bricht“. Nochmal anrufen wollen sie die Edis AG aber nicht und wenden sich daher an die MAZ.

Bei mehreren Kontaktversuchen erklingt in der Warteschleife des Unternehmens die Instrumentalversion des Songs „Am Fenster“ der Band City. Für Hans-Peter Reitz beschreibt die im Song enthaltene Textpassage „Ist nicht Farbenschmelz, noch Kerzenschimmer“ die aktuelle Dunkelheit vor seiner Haustür.

Edis entschuldigt sich für „Missverständnis“

Als sich der Pressesprecher des Unternehmens Horst Jordan einschaltet und sich zur defekten Laterne 0323 äußert, kommt Bewegung in die Sache. Nach Rücksprache mit Kollegen in Kloster Lehnin erfährt er, dass diese Laterne in den letzten Wochen bereits einmal repariert worden war, diese aber „leider sehr schnell wieder defekt“ wurde.

So sieht die wochenlang defekte Laterne mit der Nummer 0323 aus. Quelle: André Großmann

„Bei der Schadensmeldung auf unserer Störungshotline gab es dann offenbar ein Missverständnis, für das wir uns ausdrücklich entschuldigen möchten“, sagt er der MAZ. Er betont einerseits, dass die Edis insgesamt 80.000 Kilometer Leitungslänge habe und die Laterne „jetzt nicht das wichtigste Projekt der Edis“ sei. Andererseits verdeutlicht Horst Jordan, dass sich Techniker der Edis um eine „unverzügliche Reperatur“ bemühen.

Keine Strichliste zu defekten Laternen

Im Einzelfall sei es möglich, „dass nicht jede einzelne Laterne sofort“ repariert werde. Der Unternehmenssprecher verneint, dass Techniker erst nach sechs Schadensmeldungen herausfahren. „Das ist ein konkreter Vertragsbestandteil, zu dem wir uns nicht äußern werden. Ansonsten führt da niemand eine Strichliste und wartet, bis eine weitere Lampe kaputt geht“, sagt Horst Jordan.

Reparatur macht Lehniner wieder glücklich

Stunden, nachdem er Reparaturen an der Laterne 0323 verspricht, bessern Techniker nach. Hans-Peter Reitz genießt das Happy End. „Es ist mir unverständlich, warum ein Bürger der mitdenkt, fast sechs Wochen auf die Arbeiten warten muss. Ich bin aber trotzdem froh, dass es vor dem Haus nicht mehr dunkel ist. Mein Nachbar hat mir eine Nachricht per Whatsapp gesendet und gratuliert“, sagt der 75-Jährige. Er spaziert jetzt am Abend wieder häufiger durch die Beelitzer Straße.

Von André Großmann