„Defender Europe 2020“: US-Militär rollt im Februar zum Truppenübungsplatz Lehnin

Kloster Lehnin

Die US-Armee bereitet sich auf die Übung „Defender Europe 2020“ vor. Der Einsatz ist die größte Truppenverlegung von Streitkräften nach Europa seit 25 Jahren.

Militärkonvois in der Nacht

37.000 Soldaten aus 18 Nationen sind insgesamt im Einsatz, 20.000 sollen aus Amerika quer durch Deutschland nach Osteuropa verlegt werden. Sie fahren bei der Übung durch zehn Länder und halten auch am Truppenübungsplatz in Lehnin. „Von Februar bis Mitte Juni kommt es auf dem Gebiet der Gemeinde Kloster Lehnin zu erhöhtem Fahrzeugverkehr“, schreibt Pressesprecher René Paul-Peters.

Zwei US-Konvois rollen im Januar 2017 auf dem Weg nach Polen auf der B 246 durch Neuendorf zur Autobahn A9. Quelle: Thomas Wachs

Dann fahren meist nachts bis zu sieben Konvois, die aus maximal 20 Fahrzeugen bestehen können. Sie bewegen sich auf der A2 von Burg kommend, fahren anschließend weiter auf der A10 in Richtung Dreieck Potsdam und sollen die Abfahrt A9 in Richtung Brück zum Truppenübungsplatz nutzen.

Datum noch unklar

Hier ist ein Zwischenstopp und die Betankung von Fahrzeugen geplant. Der reguläre Betrieb wird weiter geführt. Die Konvois sollen laut Gemeindesprecher René Paul-Peters auch für den Rückweg die Abfahrt Brück an der A9 nutzen, weil in Kloster Lehnin Transportwege wie die Friedensstraße und Belziger Straße komplett gesperrt sind. An welchem Tag „Defender Europe 2020“ startet, ist noch unklar.

„Ein Datum können wir noch nicht benennen“, sagt Oberstleutnant Uwe Nowitzki vom Landeskommando Brandenburg. Er rechnet aber damit, dass die Konvois in der Region um Kloster Lehnin von „Ende Februar bis Ende März, vielleicht auch bis Anfang April“ fahren.

Gemeinde warnt vor Unfallrisiko

Nowitzki betont auch, dass die Truppenverlegung „mindestens drei mal größer“ ist, als bei der Operation „Atlantic Resolve“, bei der in den letzten Jahren mehrfach Fahrzeuge des US-Militärs durch die Region rollten.

US-Stabsfeldwebel Montigo White begleitete die von der Bundeswehr unterstützen amerikanischen Konvois 2017 auf dem Weg durch den Fläming. Quelle: Thomas Wachs

Die Gemeinde Kloster Lehnin bittet Autofahrer per Pressemitteilung „insbesondere in den Nachtstunden um erhöhte Aufmerksamkeit, da durch schlecht beleuchtete und langsam fahrende Konvois ein erhöhtes Unfallrisiko besteht.“

Schulungen für US-Soldaten

Uwe Nowitzki vom Landeskommando Brandenburg weist diese Darstellung zurück. „Das ist eine Worst Case Beschreibung. Die Amerikaner sind darauf hingewiesen worden, dass ihre Konvois normal beleuchtet fahren, das kann man nicht oft genug ansprechen.“

Der Oberstleutnant sagt der MAZ, dass die US-Soldaten für die Fahrten vor der Übung Schulungen zur deutschen Straßenverkehrsordnung und eine Taschenkarte mit Hinweisen und Anleitungen dabei haben.

Er sei zuversichtlich, dass mögliche Mängel an Fahrzeugen bis zur Ankunft in Kloster Lehnin abgestellt worden sind. „Auch wenn man natürlich nie ausschließen kann, dass mal ein Licht ausfällt“, sagt Nowitzki.

Kritik von Anwohnern

Einige Lehniner kritisieren die geplante US-Militärübung. „Immer wenn ich die Schießübungen auf dem Truppenübungsplatz höre und Fahrzeuge des Militärs in Lehnin sehe, bedaure ich zutiefst, dass sie für Kriegsszenarien üben. Man sollte Frieden trainieren und nicht Krieg. Das macht mich traurig und fassungslos“, sagt Anwohnerin Silke Sander.

Die 44-Jährige empfindet die Verlegung von US-Truppen nach Osten als Provokation. „Gleichzeitig wird eine Gefahr von Russland suggeriert, die ich nicht sehe und Militärausgaben steigen“, sagt Sander. Sie fragt sich, wie viel „Defender Europe 2020“ kosten wird.

Die Stationierung von NATO-Truppen im Osten sorgte auch in den Vorjahren für Proteste vor dem Truppenübungsplatz.Im Januar 2017 beteiligten sich 150 Menschen an einer Demonstration.

Auf der Zufahrt zum Truppenübungsplatz Lehnin demonstrierten im Januar 2017 ca. 150 Menschen gegen die Truppenverlegung der US-Armee. Foto: Julian Stähle Quelle: Julian Stähle

Zwei Monate später probten US-Soldaten auf dem Truppenübungsplatz mit einem Black-Hawk-Helikopter die Rettung aus der Luft.

Oberstleutnant lobt Militärübung

Uwe Nowitzki betont, dass er möglichen Protesten gelassen entgegen sieht. Für ihn geben die Vereinigten Staaten mit der Übung „ein deutliches Bekenntnis zur Sicherheit Europas ab“. Für den Presseoffizier des Landeskommandos beweist die Aktion auch, dass „europäische Partner gemeinsame Vorhaben verlässlich unterstützen und umsetzen“.

Dies sei auch Teil von vertraglichen Verpflichtungen der militärischen Bündnispartner. Der sogenannte „Host Nation Support“ regelt die Unterstützung ausländischer Streitkräfte in Deutschland. Sie reicht von der Planung und Genehmigung von Durchfahrten über Straßen und Gewässer bis hin zum Bereitstellen von Unterkünften und Tankmöglichkeiten.

Von André Großmann