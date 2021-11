Der ASB eröffnet ein neues Testzentrum im Lehniner Jugendclub

Lehnin

Der Arbeiter Samariter-Bund (ASB) eröffnet auf dem Schulcampus ein neues Corona-Testzentrum im Lehniner Jugendclub. Die Mitarbeiter Stephan Duckert und Karin Rehbock testen Besucher dann zweimal pro Woche in der Goethestraße gegenüber vom Busbahnhof.

Appell für mehr Coronatests

„Jeder sollte sich testen lassen, auch Geimpfte und Genesene. Denn jeder kann ein potenzieller Überträger des Virus sein. Mit den Tests sind alle Gäste in diesen schwierigen Zeiten sicherer unterwegs Deshalb ist es am besten, alle so schnell wie möglich zu impfen und testen“, sagt Cindy Schönknecht, die Sprecherin des ASB-Landesverbandes.

Für Gäste gelten klare Regeln. So sind der Spaziergang und das Rauchen auf dem Campusgelände verboten. Auf dem Schulcampus und im Testzentrum herrscht Maskenpflicht und ein Mindestabstand von 1,50 Metern.

Besucher müssen ihren Ausweis mitbringen, bei einem Reisepass ist zusätzlich die Meldebescheinigung mit Wohnanschrift erforderlich. Die Tester des ASB brauchen auch die Telefonnummer und wenn vorhanden, eine Mailadresse.

Kinder brauchen für ihren Test die Erlaubnis eines Erziehungsberechtigten. Wer aktuell an Corona erkrankt ist, sich in Quarantäne befindet oder Symptome einer Erkältung hat, darf nicht zum Test.

Kritik an den Öffnungszeiten

Auf Facebook sorgt die Ankündigung der Gemeinde für Lob und Kritik. Nutzerin Stefanie Fietzke schreibt: „Was bringen denn diese Testzeiten den Leuten, die jeden Tag auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen sind und entsprechend nachweisen müssen?“.

Auch Nutzerin Jacqueline Lau kritisiert die Kapazitäten des neuen Testzentrums. „Das sind leider Zeiten für Leute, die den ganzen Tag Zeit haben. Wer um 8 oder 9 Uhr anfängt zu arbeiten,hat schon verloren“, schreibt sie.

Mehrere Testmöglichkeiten

Am 24. November eröffnet das neue ASB-Testzentrum in Lehnin. Gäste können Mittwoch von 13:45 bis 17:15 und Freitag von 8:45 bis 12:15 Uhr erscheinen.

Doch Lehniner können sich auch woanders testen lassen. So ist der mobile Tester Christian Mendel an sieben Tagen pro Woche in den Ortsteilen der Gemeinde unterwegs, nach telefonischer Terminvereinbarung.

Auch das Team der Frauenarztpraxis von Sonja Maria Busch testet am Klosterkirchplatz. Tests sind hier Montag und Dienstag von 9 bis 18, Donnerstag von 9 bis 20 und Freitag von 9 bis 14 Uhr möglich.

Von André Großmann