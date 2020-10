Der nächste Räucheraal kommt aus dem Klostersee

Netzen

Es war noch dunkel an der Emster, als die ersten Scheinwerfer aufblitzten. Die Aale sind da! Nicht im Kanal, sondern in Hälterbecken auf einem Lastzug aus einer Fischfarm im Emsland. Rund 426 000 Jungaale hat die Fischereischutzgenossenschaft Havel am Dienstag zum Aussetzen in die Emster- und Havelgewässer um Lehnin, Werder und Ketzin sowie in den Beetzsee bei Päwesin geordert.

Wiegen und Umladen

Erste Verteilstation war die Netzener Kanalbrücke, wo sich Juliane Witkowski vom Institut für Binnenfischerei in Potsdam zunächst vom Wohlbefinden der angelieferten Lebendware überzeugte. Dazu gehörte die Sauerstoffversorgung genauso wie die Temperatur in den Becken, die mit zehn bis zwölf Grad den heimischen Gewässern angepasst sein sollte. Erst als sie grünes Licht gab, konnten zwei Fischereiaufseher im Beisein von Ronald Menzel, Vorsitzender der Fischereischutzgenossenschaft, mit dem Abwiegen und Umladen der Jungaale beginnen.

Mit Hilfe zweier Fischereiaufseher werden im Beisein von Ronald Menzel, Vorsitzender der Fischereischutzgenossenschaft Havel, die Aale für jeden Fischer abgewogen. Quelle: Frank Bürstenbinder

Der Emsterkanal bei Netzen ist logistisch günstig gelegen, weil dort zwei Fischgründe aneinanderstoßen. Während der Brandenburger Fischer Thomas Völkel den Rietzer See bewirtschaftet, ist sein Lehniner Kollege Thomas Schröder auf dem Netzener See und dem Klostersee unterwegs. Beide sind sich einig: Dem Aal geht es offenbar wieder besser. Das seit 15 Jahren von der Fischereischutzgenossenschaft koordinierte Pilotprojekt zur Wiederauffüllung des europäischen Aallaicherbestandes zeigt Wirkung. „Wir sind mit den Fängen zufrieden. Die Zeiten waren schon mal schlechter“, so Völkel.

Thomas Schröder fährt mit seinen Aalen auf dem Emsterkanal in Richtung Netzener See. Quelle: Frank Bürstenbinder

Der Aal gilt als Brotfisch für die Berufsfischer im Havelland. Deshalb werden in diesem Jahr insgesamt zehn Millionen Jungaale in alle Besatzgewässer ausgesetzt, die einen freien Zugang zum Einzugsgebiet der Elbe haben. „Unser Ziel ist es, dass mindestens 40 Prozent der ausgesetzten Aale nach einem jahrelangen Leben im Binnenwasser die Rückwanderung in ihre Laichgebiete antreten“, sagte Genossenschaftsvorsitzender und Chef der Aal-Initiative, Ronald Menzel, der MAZ.

Erfolgreicher Besatz

Vermehren tut sich der Europäische Aal ganz weit weg von Netzen in der atlantischen Sargassosee östlich von Florida. Angelhaken und Fischerreusen sind auf dem langen Weg die geringste Gefahr. Es sind die ganz jungen Larven, die sich auf den Rückweg in die Heimatgewässer machen. Der seit ein paar Jahren verzeichnete Anstieg der Glasaalfänge an den Europäischen Küsten spricht für einen Erfolg der europaweit durchgeführten Besatzmaßnahmen.

Thomas Völkel übernimmt seine Jungaale, die unter anderem auf dem Rietzer See ausgesetzt werden. Quelle: Frank Bürstenbinder

Für die Kundschaft in und um Brandenburg kommt der Aal vor allem geräuchert oder in Aspik auf die Ladentheke. Als Aal grün ist er mit kräuterfrischer Sauce in gekochter Form bekannt. „Der Fischabsatz als Imbiss läuft in Brandenburg recht gut. Das liegt auch an jenen Kunden, die in diesem Jahr verstärkt Urlaub in der Heimat machen“, berichtet Dom-Fischer Völkel. Wer selbst einen Aal fangen will, muss im Besitz einer Raubfischerlaubnis sein, die nur im Zusammenhang mit dem Fischereischein erteilt wird. In den Gewässern der Fischereischutzgenossenschaft Havel dürfen pro Angeltag zwei Aale gefangen werden. Das Mindestmaß beträgt 50 Zentimeter.

