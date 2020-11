Lehnin

Das Lehniner Krankenhaus mit 55 Betten schließt Anfang 2021 und damit in wenigen Wochen. Das teilte am Donnerstag Alexander Schulz mit, Sprecher des Evangelischen Diakonissenhauses Berlin-Teltow-Lehnin, das Träger ist. Zuvor berief das Unternehmen eine Mitarbeiterversammlung dazu ein. Erhalten und ausgebaut wird die Geriatrische Reha-Klinik. Sie wird zeitgleich mit der Krankenhausschließung von derzeit 70 auf dann 115 Plätze aufgestockt.

Diesen Schritt hatte der Krankenhausbetreiber bereits vor fast genau einem Jahr, im Dezember 2019, bereits angekündigt. Ein Zeitpunkt dafür war damals offen geblieben. Als Grund für diesen Schritt nannte Schulz erneut, dass angesichts „jahrelanger hoher Defizite des Krankenhauses Strukturveränderungen erforderlich sind“.

Nun teilt Unternehmenssprecher Schulz mit: „Das im gleichen Gebäude (wie die Reha-Klinik, Anm. d. Red.) befindliche Krankenhaus der Grundversorgung mit 55 Betten und zehn Tagesklinikplätzen wird dann nicht fortgeführt.“ Bis zum Beginn des neuen Jahres werde die medizinische Versorgung im Krankenhaus noch stattfinden.

Verträge vor Abschluss

Das Diakonissenhaus vermeldet weiter, dass die Verträge mit dem brandenburgischen Gesundheitsministerium und der Arbeitsgemeinschaft der Verbände der Krankenkassen vor dem Abschluss stünden. Für die Pflegekräfte, Ärzte und Therapeuten gibt es Schulz zufolge eine Arbeitsplatzgarantie. Für einige Mitarbeiter aus der Funktionsdiagnostik gibt es offenbar Abfindungen oder alternative Angebote aus dem Unternehmensverbund.

Die Reha-Klinik sei in den 90-Jahren als Teil Modellprojekt aufgebaut worden. Es hat nach Unternehmensangaben einen Einzugsbereich, der Berlin und Brandenburg umfasst. Für die Krankenhausversorgung der Bevölkerung aus Kloster Lehnin verweist das Unternehmen an die Kliniken in Brandenburg an der Havel, Bad Belzig und Potsdam. Gegen die Schließung des Krankenhauses hatten sich Bürger, Mitarbeiter und Politiker stark gemacht.

Von Marion von Imhoff