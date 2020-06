Damsdorf

„Showroom“ nennt Gisela von Bruchhausen den großen Saal in ihrem Damsdorfer Haus, in dem sie für die Besucher mehr als ein Dutzend Skulpturen aus Stahl präsentiert. Die bald 80 Jahre alte Bildhauerin mit Wurzeln und zweitem Zuhause in Berlin arbeitet mit einem Material, das sonst als Männerdomäne gilt. Dabei wirken ihre Skulpturen filigran und zart, überraschend in ihrer Strenge, geprägt von klaren, geraden, aber auch runden Formen. Nicht massiv, sondern luftig, leicht, fast wie Kunststoff und doch ist es teils tonnenschwer.

So ist sie selbst noch immer beeindruckt von der Säge in ihrer Werkstatt, welche einst eine Garage war. „Die Metallsäge macht viel Krach, furchtbar. Vor der habe ich Respekt, das ist ein Horror.“ Und zur Demonstration lässt sie das Gerät aufheulen. „Man muss wirklich Brille und Handschuhe tragen, wenn ich da etwas säge.“

600 Quadratmeter Raum für Kunst

Das Haus ist 600 Quadratmeter groß, ein Wohnort in mehreren Ebenen, die Wände sind nicht überladen, aber doch üppig mit ihren Werken dekoriert. Aufhören zu Arbeiten, kommt für Gisela von Bruchhausen nicht in Frage. „Ich kann gar nicht anders. Ich arbeite normalerweise sieben Stunden am Tag,erst dann bin ich fertig. Ich bin ein Arbeitstier.“

Mit einem Assistenten zu arbeiten, „fände ich anstrengend. Zu erklären, wo ich die Schweißnaht setzen möchte. Da mache ich es lieber selbst.“

Ihre Inspiration kommt von innen, äußere Eindrücke zu transportieren in ihrer Kunst lehnt sie ab. Figürliches versucht sie zu vermeiden.

Kunst auf dem zweiten Weg

Die gelernte Medizinisch technische Assistentin hat quasi auf dem zweiten Blick die Kunst für sich entdeckt. Als junge Frau mit drei kleinen Söhnen, die im Abstand von jeweils nur einem Jahr zur Welt kamen, hatte sie noch nicht die Kraft und Zeit für ein Studium. Sie töpferte und belegte Modellierkurse. Doch als die Kinder Teenager wurden, ging es los. Gisela von Bruchhausen studierte von 1978 bis 1984 an der Hochschule der Künste Bildhauerei, bildete dann die Gruppe Odious mit anderen Bildhauern, ging mit ihnen auf Tour und lebte 1985 ein halbes Jahr in Paris. Da waren ihre Söhne längst selbstständig.

Schnell wurde sie das Material Ton leid, Stahl wurde ihre Profession. Denn das, so erzählt sie, kann sie jeweils neu zusammensetzen, schrauben, neu formen.

Die Künstlerin und der Philosoph

Vor fünf Jahren kam Gisela von Bruchhausen mit ihrem Mann, Robert Kudielka, nach Damsdorf. Er ist Kunstwissenschaftler und lehrte als Professor für Ästhetik und Theorie der Kunst an der Hochschule der Künste in Berlin. „Er ist von Hause aus Philosoph“, sagt Gisela von Bruchhausen.

Ein wichtiger Effekt ihrer Arbeiten sind die Farbkontraste. Ihre frühen Werke sind blau-schwarz, es folgte die rot-schwarze Phase, nun ist sie der weiß-schwarzen Farbgebung treu. Sie mag den Spannungsbogen zwischen „negativ und positiv“, wie sie sagt. Tatsächlich wirken diese Arbeiten noch klarer, strenger.

So, wie es auch das Haus ausstrahlt. Klare Strenge, puristisch eingerichtet mit formgebenden, modernen Möbeln, nichts Überbordendes, Plüsch sucht man vergeblich, nur die Behaglichkeit von Kaminen sticht als offenbar geschätzte Wärmequelle der Bewohner in mehreren Räumen ins Auge.

Vier Meter breites Relief

Ihre Arbeiten kosten zwischen 1.500 und 15.000 Euro. Von einem fast vier Meter großen Relief aus weiß und schwarz gespritzten Stahlflächen würde sie sich nur für 40.000 Euro trennen. Concentus I heißt die Skulptur, vor acht Jahren hat sie sie geschaffen.

Im 4000 Quadratmeter großen Garten stehen mehrere Skulpturen, dürfen auf großem Raum wirken. Klare pure Linien auch im Garten, kein Rhododendron lenkt den Blick ab. Ein 1,2 Tonnen schweres Werk steht da. Eine andere Arbeit lässt sich einfach auseinanderschrauben und transportieren.

Corona hat das Schaffen von Gisela von Bruchhausen nicht verändert. „Wir arbeiten immer in der Isolation.“ Einzig, dass sie ihre große Familie seltener sieht und wenn, dann nur mit Corona bedingter Distanz, verstimmt sie. „Manchmal ist es traurig, dass wir uns nicht mehr richtig begrüßen können.“

Zurückgezogenes Leben

Damsdorf „das lieben wir. Wir genießen das Leben hier. Wir sind einfach glücklich, ist ja auch noch nicht richtig ländlich, aber ein Dorf schon“. Die Ruhe, die Abgeschiedenheit. „Wir führen kein hochgesellschaftliches Leben“.

Ihre Werkstatt hinter einem automatischen Garagentor ist gut sortiert, Schraubenkästen, Winkel in Regalen, an der Wand der noch zu verarbeitende Stahl. Es riecht nach Farbe. Ein roter Sessel steht bereit. Doch der ist vollgepackt mit Utensilien und wohl weniger gedacht für ein Ausruhen. Davor der Garten mit Blick in ferne Bäume.

