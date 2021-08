Lehnin

Was passiert mit meinem digitalen Nachlass? Warum verbraucht mein Handy so viel Strom? Was ist eine App? Um diese und andere Fragen dreht es sich am Mittwoch, 1. September, auf dem Lehniner Markgrafenplatz. Von 9 bis 12 Uhr sind dort die „Digitalen Engel“ zu Gast, um insbesondere älteren Mitbürgern bei der Bedienung ihrer Handys und Laptops zu unterstützen. „Außerdem gibt es Hilfe, um sich besser im Internet zurecht zu finden“, kündigte Gemeindesprecher René Peters gegenüber der MAZ an

Am Nachmittag im Rathaussaal

Unterstützt wird die Aktion vom Bundesfamilienministerium. Von 15 bis 17 Uhr geht die Informationsveranstaltung im großen Saal des Kloster Lehniner Rathauses in der Friedensstraße weiter. Beide Angebote sind für die Teilnehmer kostenlos. „Die Gemeinde Kloster Lehnin möchte mit diesem Projekt älteren Mitbürgern die Möglichkeit geben, sich in den digitalen Medien besser zurechtzufinden“, heißt es aus dem Rathaus.

Von Frank Bürstenbinder