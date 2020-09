Lehnin

Adelheid Vitenius, die Rheinländerin in Lehnin, geht nach acht Jahren in den Ruhestand. Am 20. September hält die evangelische Pfarrerin in der Klosterkirche ihren Abschiedsgottesdienst. „Es ist meine letzte Amtshandlung“, sagt die Theologin. Mit ihr verliert das Evangelische Diakonissenhaus Berlin-Teltow-Lehnin in seinem Mitarbeiterstab eine sehr ehrliche, lebenskluge Frau, die als Seelsorgerin im Krankenhaus und im Lehniner Hospiz in der Corona-Hochphase im Frühling auf eine besondere Art gebraucht wurde.

Die Bewohner des Hospizes und Mitarbeiter „hatten sehr viel mehr Redebedarf“, berichtet Adelheid Vitenius. Sterbenskranke und Menschen, die in kritischem Zustand waren, durften auch auch während der Hochphase der Pandemie Besuch erhalten. Das sagt auch Alexander Schulz, Sprecher des Diakonissenhauses. „Sterbebegleitung war zu jeder Zeit möglich“. In diesen Monaten hat Adelheid Vitenius ihren Besuchsdienst intensiviert. „es war eine ganz neue Erfahrung, als Gesprächspartnerin dann so gebraucht zu werden“.

Eigentlich sind es drei Stellen

„Honig um den Mund“ der Rat- und Trostsuchenden zu schmieren, wie sie es sagt, ist nicht ihre Sache. „Dass der Patient über seine Lebensperspektive realistisch nachdenkt, ist mein Wunsch. Und dass das Gespräch hilft, positive Seiten zu finden, selbst in der größten Notlage“, lautet der Leitspruch der bald 65-Jährigen.

Adelheid Vitenius hat der Dreiteilung ihrer Stelle immer viel abgewonnen. So ist sie nicht nur Krankenhaus- und Hospiz-Seelsorgerin, sondern ebenso Pfarrerin der Anstaltskirchengemeinde des Diakonissen-Mutterhauses und hält Gottesdienste.

Die Zeit in Wuppertal und Düsseldorf

Adelheid Vitenius war zuvor Pfarrerin in Wuppertal und danach 19 Jahre lang Krankenhaus-Seelsorgerin mit eigener Gemeinde in Düsseldorf. Den Schritt nach Lehnin zu gehen, „habe ich nie bereut“. Offen gesteht sie ein: „Das ist schon Mut gewesen für mich“, der Wechsel von Düsseldorf ins beschauliche Lehnin. Doch schnell wurde sie heimisch, „ich habe unheimlich viel Leute kennengelernt“.

Und nun, im Ruhestand, wie wird es werden? „Ich habe vier Jahrzehnte am Stück gearbeitet, mich sehr über Arbeit definiert.“ Es sei eine Aufgabe, nun das Leben neu aufzustellen. Adelheid Vitenius möchte in der Supervision tätig sein, wieder im Chor singen.

Die Schlüssel für ihr Büro im Lehniner Krankenhaus erhält ihr Nachfolger, der 59-jährige Friedrich Demke. Er kommt von weiter her als Adelheid Vitenius. Friedrich Demke war bis Juli neun Jahre lang Pfarrer im kanadischen Ottawa.

