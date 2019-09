Potsdam

Im Berufungsprozess gegen den Lastwagenfahrer am Landgericht Potsdam in der Feuerwehrtragödie von Lehnin, bei der zwei ehrenamtliche Retter auf der Autobahn 2 starben, hat die Staatsanwaltschaft am Montag drei Jahre und drei Monate Freiheitsstrafe für den Angeklagten gefordert. Zudem verlangt der Staat...