Die guten Seelen der Reckahner Barockkirche

Schon seit einiger Zeit ist von weitem zu erkennen, dass die Reckahner Barockkirche saniert wird. Die umfangreichen Arbeiten wurden unter anderem notwendig, weil der Putz am Fundament erheblich geschädigt war und Feuchtigkeit in das Gemäuer zog.

Schlichter Barock

Den Neubau der Kirche hatte im 18. Jahrhundert der Gutsherr und Kirchenpatron Friedrich Wilhelm von Rochow nach den Formen Berliner Bauten beauftragt. Die Kirche, die dem typisch schlichten Barock der damaligen Zeit entspricht, wurde 1739 bis 1741 errichtet. Der Vorgängerbau, ein Fachwerkgebäude aus dem 13. Jahrhundert, wurde wegen Baufälligkeit abgetragen. Eine größere Restaurierung wurde von 1927 bis 1929 durchgeführt. Der frühere Pfarrer Gerke Pachali erinnert sich, dass 1988 das Mauerwerk neu verputzt wurde und der Turm ein Kupferdach erhielt. Einen Farbanstrich gab es damals aus Mangel an hochwertiger Farbe allerdings nicht.

Umfangreiche Reparaturen

Die Kirchengemeinde Golzow-Planebruch, zu der die Reckahner Dorf- und Schlosskirche seit zwei Jahren gehört, hat nun gemeinsam mit der unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises umfangreiche Reparaturarbeiten in Angriff genommen. Rund 45 000 Euro sind notwendig, um die Hülle des Gotteshauses umfassend zu renovieren. „Obwohl die Untere Denkmalschutzbehörde einen erheblichen finanziellen Beitrag leistet, die Brandenburger Bank und die Mittelbrandenburgische Sparkasse sowie private Spender das Vorhaben unterstützen, muss die Kirchengemeinde etwa die Hälfte der Kosten selbst aufbringen“, erzählt Gemeindesekretärin Lydia Junghanß.

Intensive Stütze

In enger Zusammenarbeit mit der Denkmalschutzbehörde koordiniert sie die Arbeiten und ist sehr dankbar, dass sie dabei mit Familie Richter in Reckahn eine intensive Stütze hat. Der ehemalige Tischlermeister Jürgen Richter, der fast täglich an der Kirche anzutreffen ist, steht ihr mit Rat und Tat zur Verfügung. So hat er bei regionalen Handwerksfirmen verschiedene Angebote eingeholt. Die Auswahl erfolgte dann auch nach den vorliegenden Referenzen im Denkmalschutz.

Die Reckahner Kirche bekommt einen neuen Anstrich. Quelle: Petra Müller

Bereits im September 2019 wurde das Fundament freigelegt und mit einem speziellen denkmalgerechten Putz gegen weitere Feuchtigkeit geschützt. Dann wurden Schäden in der reichen Putzgliederung ausgebessert. Der hölzerne Traufkasten wurde ausgebessert und gestrichen. Ein neuer Blitzschutz musste ebenfalls installiert werden. Jetzt beginnt der Farbanstrich. Mit einem hellen Beige wird sich die Kirche damit in das Bauensemble Schloss Reckahn einfügen. Fenster und die Eingangstür müssen auch noch gestrichen werden. Alle Arbeiten werden von Firmen aus unserem Landkreis ausgeführt.

Gottesdienste und Konzerte

Edith Richter ist schon sehr lange aktives Mitglied im Gemeindekirchenrat und freut sich, dass die Bauarbeiten jetzt erfolgen und die Kirche, in der regelmäßig Gottesdienste und Konzerte stattfinden, bald wieder in neuem Glanz erstrahlen wird. Sie bedauert, dass gegenwärtig pandemiebedingt nicht sicher ist, wann wieder Konzerte stattfinden können. Sind doch die Konzerte, die oft in Zusammenarbeit mit den Reckahner Museen organisiert werden, durch die Spenden der Besucher eine der wenigen Finanzierungsmöglichkeiten für die Reckahner Kirche.

