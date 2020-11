Diebe stehlen in Rietz mehrere Tonnen Metall

Rietz

Der Betreiber einer Firma in Rietz (Kloster Lehnin) informierte die Polizei zu Beginn der neuen Woche über einen Einbruch in seinen Betrieb. Die Ermittlungen am Tatort ergaben, dass die Diebe zwischen Freitag, 30. Oktober und Montagmorgen einen zwei Meter hohen Zaun überwunden hatten. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Auf den Gelände nutzten die Täter dortige Geräten, um mehrere Tonnen Metall zu verladen. Die Kriminaltechnik sicherte Spuren. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf mehrere 10.000 Euro

Von MAZ