Kloster Lehnin hat zwei neue W-Lan-Hotspots und steigt auf Windows 10 um

Kloster Lehnin

Die Sicherheit im Internet, potenzielle Gefahren und Hackerangriffe sorgen in der Kloster Lehniner Gemeindeverwaltung für Diskussionen. Weil der Support des Betriebssystems Windows 7 seit dem 14. Januar 2020 eingestellt ist, handelt IT-Administrator Silvio Braune.

Update gegen Sicherheitslücken

„ Sicherheitslücken werden momentan nicht mehr gestopft, dadurch entstehen neue Risiken. Wir brauchen deshalb das neue Betriebssystem Windows 10, da dieses weiter von Microsoft unterstützt wird. Nur so ist sichergestellt, dass deren Programmierer Schwachstellen prüfen und diese ausbessern“, sagt der 45-Jährige.

Um die Leistung der Computer in der Gemeindeverwaltung zu verbessern, aktualisiert der Informatiker momentan die Bestandteile der PCs. Dazu öffnet er ihr Gehäuse, baut alte Festplatten und den Arbeitsspeicher aus und ersetzt diese durch neue Komponenten.

„Anschließend update ich die Betriebssysteme. Das dauert so um die 30 bis 45 Minuten.“, sagt der IT-Administrator. Bis Mitte nächster Woche sollen 75 Prozent der insgesamt 57 PCs in der Gemeindeverwaltung mit Windows 10 ausgestattet sein, der Rest folgt in den nächsten zwei bis drei Wochen.

Herausforderung Onlinezugangsgesetz

Für Silvio Braune ist aber auch klar, dass die fristgerechte Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes „zu einer großen Herausforderung wird“. Bis Ende 2022 müssen Dienstleistungen der Verwaltung digitalisiert und online abrufbar sein.

„Das ist eine sehr sportliche Aufgabe bei einem Riesen-Projekt. Wir werden es irgendwie hinbekommen, aber viele Kommunen nicht. Ich wünsche mir Unterstützung vom Land, mehr Kommunikation und einen Leitfaden, nach dem wir handeln können. Es bringt doch nichts, wenn jeder sein eigenes Süppchen kocht“, sagt der 45-Jährige.

Der Austausch im Zweckverband „Digitale Kommunen Brandenburg“ ist für ihn umso wichtiger, hier hofft der IT-Administrator auf neue Lösungen. Stabile Internetverbindungen mit hohen Bandbreiten sind für Silvio Braune unverzichtbar, sowohl für Gewerbetreibende, als auch für Verwaltungen und Einwohner. Die Mitarbeiter im Kloster Lehniner Rathaus nutzen aktuell eine Leitung mit einer Geschwindigkeit von 100 Megabit pro Sekunde (Mbit/s).

Mehr W-Lan-Hotspots in Kloster Lehnin

Die Bandbreite der W-Lan-Hotspots an öffentlichen Plätzen ist mit 16 Mbit/s etwas langsamer, doch die Zahl der Internetzugangspunkte steigt. Neue Exemplare befinden sich ab sofort im Lehniner Strandbad und am Grebser Dreiseitenhof-Museum. Weitere Hotspots sind im Emstaler Backofenmuseum, am Markgrafenplatz und auf dem Gelände am Busbahnhof nutzbar.

IT-Administrator Silvio Braune nutzt am Lehniner Busbahnhof ein öffentliches W-Lan-Netz. Quelle: André Großmann

Pendler Daniel Berthold sitzt hier mehrmals im Monat und fährt mit dem Bus zur Arbeit. „Die Hotspots sind wichtig, um Funklöcher zu überbrücken, Mails zu lesen und um einfach mal ein Video zu schauen. Ich hoffe, dass noch mehr W-Lan-Hotspots nutzbar sind“, sagt der 47-Jährige.

Die Ausschreibungen für den nächsten Zugangspunkt im Schlossmuseum Reckahn dauern noch an, hier soll der Start im Juni oder Juli erfolgen. Für Silvio Braune ist klar, wie wichtig die Digitalisierung im Alltag ist.

In der Damsdorfer Grundschule „Am Fenn“ installiert er neue Zugangspunkte für W-Lan-Netzwerke. „Viele junge Menschen gehen aus ländlichen Regionen in die großen Städte, weil da die Infrastruktur steht. Wenn diese aber hier vorhanden ist, fragen sich die Leute vielleicht, warum sie sich den Stress in Berlin antun sollten und bleiben eher hier“, sagt der Bad Belziger.

Von André Großmann