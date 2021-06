Drogenfahrt ohne Versicherungsschutz in Damsdorf

Damsdorf

Bei einer Verkehrskontrolle am Dienstag in der Göhlsdorfer Straße in Damsdorf wurden Polizisten auf ein Auto aufmerksam. Denn die 23 Jahre alte Fahrerin verhielt sich auffällig. Tatsächlich stand sie unter Drogeneinfluss. Der Test schlug prompt positiv auf Cannabis an.

Für den Wagen hatte die Frau zudem keinen gültigen Versicherungsschutz, sodass die Gesetzeshüter das Kennzeichen entstempelten, die Zulassungsbescheinigung sicherstellte und eine Anzeige fertigten. Außerdem musste die junge Frau aufgrund ihrer „Drogenfahrt“ auch eine Blutprobe abgeben.

Von MAZ