Lehnin

Im Einzelhandelsmarkt von Edeka in Lehnin Kaltenhausen wird der Platz knapp. „Für einen Vollversorger reichen heute 1300 Quadratmeter nicht mehr aus. Zum Beispiel sind neben den Standardprodukten zusätzliche Bio- und vegane Waren gefragt. Auch wollen die Kunden mehr Komfort mit einer größeren Gangbreite“, sagte Carmen Schmidt auf der jüngsten Sitzung der Kloster Lehniner Gemeindevertreter. Die Betreiberin des Edeka-Marktes warb bei den Abgeordneten um Zustimmung für die Änderung des aktuellen Bebauungsplans.

Mehrheitlich zugestimmt

Worum geht es dabei? Der private Eigentümer der Immobilie will den derzeit für 1200 Quadratmeter genehmigten Markt mit einem rund 550 Quadratmeter großen Anbau erweitern. Dieser soll bisher baulich nicht genutzte Flächen in Anspruch nehmen. Parallel zur Erweiterung ist eine Modernisierung des Marktes vorgesehen. Jetzt soll das Sondergebiet „Großflächiger Einzelhandel“ mit einer Verkaufsfläche von maximal 1800 Quadratmeter festgelegt werden. Die Planungsleistungen liegen in den Händen des Vorhabenträgers. Die Gemeindevertreter haben dem Anliegen mehrheitlich zugestimmt.

Carmen Schmidt betreibt den Edeka Markt in Lehnin Kaltenhausen. Quelle: Christine Lummert

Seit Jahresbeginn ist der Ortsteil Lehnin vom Land als „Grundfunktionaler Schwerpunkt“ ausgewiesen. Danach können unter bestimmten Voraussetzungen großflächige Einzelhandelseinrichtungen über 1500 Quadratmeter Verkaufsfläche zulässig sein. Ob die Planungsabsicht mit den Zielen der Landesplanung vereinbar ist, muss der Investor nachweisen. Zufahrten, Anlieferung und Parkplatz bleiben von dem Bauvorhaben weitgehend unberührt. Ganz ohne Diskussion ging die Beschlussfassung in der Gemeindevertretung allerdings nicht ab.

Ortsbeirat hat zugestimmt

Während sich Bürgermeister Uwe Brückner für eine unkomplizierte Zustimmung aussprach, kamen von Sandra Leue nachdenkliche Töne. So sei nicht auszuschließen, dass die Erweiterung von Edeka in Lehnin sich nachteilig auf die Genehmigung eines künftigen Einkaufsmarktes in Damsdorf auswirken könne. Außerdem kritisierte sie, dass das Vorhaben nicht zuvor im Bauausschuss behandelt worden sei. Bürgermeister Brückner sieht dagegen keine Probleme für Damsdorf, wo ein anderer Investor einen Einkaufsstandort entwickeln möchte. Er verwies darauf, dass bereits der Lehniner Ortsbeirat mehrheitlich dem Anliegen zugestimmt habe.

Nicht im Bauausschuss

Nach Ansicht des Grebser Ortsvorstehers Harry Grunert sollte die Kommune froh über jeden Vorhabenträger sein, der angesichts steigender Baupreise noch den Mut zum Investieren habe. Der Damsdorfer Ortsvorsteher Kevin Bolz erinnerte daran, dass sich Kloster Lehnin auf Wachstumskurs befinde. Er sei deshalb für die Edeka-Erweiterung. Lehnins Ortsvorsteher Frank Niewar kann zwar die Beweggründe für einen Anbau nachvollziehen, doch sprach er sich wie Sandra Leue dafür aus, das Thema zunächst in den Bauausschuss zu verweisen. Allerdings fand dieser Antrag nicht die nötige Mehrheit.

Öffentlichkeit wird beteiligt

Neben den vom Investor zu tragenden Planungsleistungen muss die Kommune den Flächennutzungsplan ändern. Die Erweiterungsfläche befindet sich teilweise innerhalb der bebauten Ortslage, teilweise jedoch im Außenbereich. Nach der Bestätigung durch die Landesplanung wird das Bebauungsplanverfahren mit einem zweistufigen und öffentlichen Beteiligungsverfahren durchgeführt.

Von Frank Bürstenbinder