Damsdorf

Rheinischer Krummstiel steht für einen alten deutschen Apfel, der seit 1820 bekannt ist. An Züchtungen aus der DDR erinnert Pilot aus dem Jahr 1988. Diese und andere Sorten wollen Andrea und Matthias Bliß vor dem Vergessen bewahren. Auf ihrem Grundstück in der Plantagenallee bei Damsdorf hat das Ehepaar über 100 Obstbäume gepflanzt. Mit ihren Äpfeln, Birnen und Quitten knüpfen die in Jeserig wohnenden Naturliebhaber an die lange Tradition des Havelländischen Obstanbaugebietes an, dass sich bis zur Wende auf fast 12 000 Hektar erstreckte.

Ringsum war Obst

Ganz am Rande von Kloster Lehnin, fernab von Straßen- und Städtelärm, zeigt Matthias Bliß auf die abgeernteten Rapsfelder hinter seinem Grundstückszaun. „Hier wurde früher überall Obst geerntet – bis nach der Wende das große Roden begann“, berichtet der gelernte Gärtner, dessen verstorbener Vater Eduard Bliß zu den bekannten Führungspersönlichkeiten der einstigen GPG Damsdorf gehörte. Dieser konnte seinen Wohnsitz nach 1990 durch Zukauf von der Treuhand erweitern. Heute sehen sich Sohn Matthias und Ehefrau Andrea in der Verantwortung diese unbebaute Fläche einer neuen Verwendung zuzuführen.

Stellplätze für Camper

Vor acht Jahren reifte bei Familie Bliß die Idee aus dem früher gärtnerisch genutzten Areal weit draußen in der Natur einen Platz der Erholung zu machen. „Der Anstoß kam 2008 bei einem beruflichen Einsatz in Amsterdam. Ein Niederländer hörte von meinem großen Grundstück, das mich viel Zeit mit Rasenmähen kostete. Wegen der Nähe zu Berlin kam er auf die Idee mit Stellplätzen für Camper“, erinnert sich Bliß.

Bis zur Begrüßung der ersten Campingwagen auf diesen Stellplätzen ist es noch ein weiter Weg. Quelle: Frank Bürstenbinder

Diese Vision ließ das Ehepaar nicht mehr los. Pläne für ein „ Plantagencamp“ wurden geschmiedet. „Seitdem investiere ich mit meiner Frau jede freie Minute und jeden Cent in die Neugestaltung unseres Grundstücks, um Obstanbau und Tourismus in Einklang zu bringen“, berichtet Bliß, der als Fernfahrer deutschlandweit unterwegs ist. Dafür ist das Ehepaar jedes Wochenende vor den Toren Damsdorfs zu finden. In mühevoller Arbeit wurde das rund 4000 Quadratmeter große Anwesen in eine grüne Oase verwandelt.

Rund 30 Stellplätze

Die Obstbaumreihen wurden als akkurate Spaliere angelegt. Die Bäume dienen als natürliche Abgrenzung der mit Rasen bepflanzten Stellplätze, auf denen eines Tages Wohnmobile Station machen sollen. Die eigentlichen Baumpflanzungen begannen vor zwei Jahren. Inzwischen macht die flächige Wuchsform an Rahmen aus Draht und Holzpfosten Fortschritte. Die Anpflanzungen haben ordentlich Holz gemacht. Erste Bäume tragen bereits Äpfel. Bald wird das Spalierobst grüne Wände zwischen den 30 Stellplätzen bilden.

Noch ein weiter Weg

Weil ohne Wasser kein Rasen grünt und kein Baum gedeiht, musste eine Wasserversorgung samt Brunnen her. „Die Buddelei war nur mit Leidenschaft zu bewältigen“, erinnert sich die im Einzelhandel tätige Andrea Bliß. Bei schönem Wetter genießen die „ Plantagencamp“-Macher bei einem späten Frühstück unter freiem Himmel den Blick auf ihre Obstreihen und die durch Wälder begrenzte Feldmark. Bis die ersten Camper anrollen dürfen, ist es jedoch noch ein weiter Weg.

Apfelernte in den Plantagen der GPG Damsdorf 1987. Mit ihrem „Plantagencamp“ wollen Andrea und Matthias Bliß im touristischen Sinne an die Tradition des Obstanbaus erinnern. Quelle: Bruno Wernitz

„Es ist uns bewusst, dass wir mit unseren gärtnerischen Investitionen auf eigenes Risiko in Vorleistung gegangen sind. Das Genehmigungsverfahren für die Realisierung der baulichen Infrastruktur steht uns noch bevor“, sagte Matthias Bliß der MAZ. Das bislang weitgehend unbebaute Grundstück im Außenbereich braucht Sanitäranlagen und eine Rezeption.

Genehmigung steht noch aus

An der Gemeinde Kloster Lehnin würde das Projekt nicht scheitern. „Die Idee von Familie Bliß ist ein unterstützenswerter Beitrag für die Tourismusentwicklung. Die Verwaltung ist deshalb gerne zur Hilfestellung bereit. Aber ohne eine vom Landkreis genehmigte Planung wird es wohl nicht gehen“, sagte Bürgermeister Uwe Brückner. Auf einen Eröffnungstermin für ihr „ Plantagencamp“ wollen sich Andrea und Mathias Bliß deshalb noch nicht festlegen.

Von Frank Bürstenbinder