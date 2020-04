Mittelmark

Der Landkreis hat nach Angaben seines Krisenstabes bis Mittwoch drei Corona-Tote zu beklagen. Unter den Verstorbenen befindet sich eine Bürgerin aus der Gemeinde Kloster Lehnin, die in einem Potsdamer Krankenhaus ihrer Erkrankung erlag.

Reaktion des Bürgermeisters

Bürgermeister Uwe Brückner reagierte gegenüber der MAZ betroffen: „Die Nachricht über die erste tote Kloster Lehninerin, die offensichtlich an dem Coronavirus gestorben ist, hat uns tief berührt. Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen. Wir wünschen der Familie, dass sie die Kraft findet, die schlimme Zeit zu überstehen. Der Fall zeigt, wie schnell Krisen Auswirkungen auf unser Leben haben können. Einmal mehr ein Grund alles zu tun, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Was die Gemeinde dazu beitragen kann, wird getan. Viele Initiativen auch in unserer Gemeinde, die anderen helfen, machen mir Mut, dass es gelingt, das niemand auf der Strecke bleibt. Bleiben Sie bitte alle gesund!“

Zahl der Infizierten steigt weiter

Die anderen beiden Toten stammen aus Werder ( Havel) und Beelitz – ein Mann und eine Frau. Auch sie sind während eines Krankenhausaufenthaltes in Potsdam verstorben. Inzwischen ist die Zahl der mit dem Corona-Virus infizierten Mittelmärker weiter gestiegen. Und zwar am Mittwoch auf 137. Das sind 17 mehr als noch am Vortag. 13 Menschen müssen stationär behandelt werden (+2). Die Zahl der Verdachtsfälle stieg im Landkreis auf 868 Personen (+66).

Anweisung an Rettungsdienste

„Ein großes Problem für uns ist die Schließung des Ernst-von-Bergmann-Klinikums. Unsere Rettungsdienste wurden daher angewiesen, die Kranken in andere Krankenhäuser der Region zu bringen“, sagte Kreissprecherin Andrea Metzler der MAZ. Wegen der vorübergehenden Schließung zahlreicher Gemeinschaftseinrichtungen rät der Kristenstab die Träger der Häuser zu regelmäßigen Trinkwasserspülungen, um der Bildung von Keimen vorzubeugen.

Von Frank Bürstenbinder