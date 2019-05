Lehnin

Unbekannte haben am frühen Samstagmorgen die Schaufensterscheibe der Apotheke in der Emstaler Landstraße in Lehnin eingeschlagen. So verschafften sie sich Zutritt. Drinnen durchsuchten sie sämtliche Schränke und Schubladen nach Gegenständen mit Wert.

Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie Bargeld, berichtet die Polizei an diesem Sonntag. Die Täter wurden bei ihrem Einbruch mit einer Videokamera überwacht und gefilmt.

Beide sprachen kein Deutsch

Einer der Täter trug einen schwarzen Pullover, eine schwarze Hose, ein schwarzes Halstuch vor dem Gesicht und einen schwarzen Rucksack mit weißen Trägern.

Sein Komplize war bekleidet mit einem weißen Pullover und einer schwarzen Hose. Beide Täter sprachen nicht deutsch, wie aus den Tonaufnahmen der Videoüberwachung hervorgeht.

Weiterer Apothekeneinbruch in Borkwalde

Womöglich haben die selben Täter in der selben Nacht versucht, die Eingangstür der Apotheke am Astrid-Lindgren-Platz in Borkwalde aufzuhebeln. Das haben sie zwar geschafft. Doch die Eingangstür ist zusätzlich mit einem Rollgitter gesichert.

Die Einbrecher gelangten daher nicht in das Geschäft und gaben ihr Vorhaben auf, wie die Polizei berichtet.

Die Kriminalpolizei sicherte umfangreiche Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie fragt: „Haben Sie Beobachtungen zum genannten Sachverhalt oder zu den Tatverdächtigen gemacht? Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Brandenburg unter Telefon 03381/5600 oder an die Internetwache: www.polizei.brandenburg.de.

Von MAZ