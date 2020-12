Netzen

Der 3. Zug der Kloster Lehniner Gemeindefeuerwehr muss vorerst ohne das Netzener Einsatzfahrzeug ausrücken. Grund ist ein Einbruch in das Gerätehaus, bei dem auch das Löschgruppenfahrzeug vom Typ LF 10/06 beschädigt wurde. Die unbekannten Täter haben offenbar beim Versuch, an die auf dem Auto verlasteten Ausrüstungsgegenstände zu kommen, Schäden angerichtet, die repariert werden müssen. Aus dem Fahrzeug selbst wurde nichts gestohlen.

Nach dem Einbruch in das Netzener Gerätehaus. Quelle: Gemeinde Kloster Lehnin

Kloster Lehnins Bürgermeister Uwe Brückner sprach gegenüber der MAZ von einer „ Hiobsbotschaft“. Wegen seiner vielseitigen Einsatzmöglichkeiten zählt das LF 10/06 zu den Arbeitspferden der Feuerwehr. Nach dem Einbruch musste das Netzener Feuerwehrauto (Funkkennung Florian Mittelmark 12/42-01) abgemeldet und vorläufig außer Betrieb genommen werden.

Das beschädigte Einsatzfahrzeug muss in die Werkstatt. Quelle: Gemeinde Kloster Lehnin

Beim Einbruch in das Gerätehaus in der Konsumgasse gingen die Ganoven mit großer Brutalität vor. Irgendwann in der Zeit vom Freitagabend bis zum Sonntagmorgen hebelten sie ein Fenster auf. Dann durchsuchten sie die Räumlichkeiten, durchwühlten Schränke und machten sich an der Fahrzeugtechnik zu schaffen. Nach ersten Angaben des Kloster Lehniner Rathaus-Sprechers René Peters wurde eine unbekannte Menge an Bargeld gestohlen. Die Polizei nahm noch am Sonntag erst Ermittlungen auf. Eine heiße Spur gab es am Montagmorgen noch nicht.

Die Einbrecher durchsuchten alle Behältnisse. Quelle: Gemeinde Kloster Lehnin

„Die Netzener Kameraden um Ortswehrführer Torsten Menz sind bestürzt über den Einbruch“, so Rathaus-Sprecher Peters. Die Kommune hat inzwischen die Überprüfung aller Gerätehäuser in den Ortsteilen angekündigt. Alarmiert sind die Verantwortlichen auch deshalb, weil es am gleichen Wochenende zu einem Einbruch in das Feuerwehrgerätehaus in Schmerzke gekommen war. Auch dort hebelten die Täter ein Fenster auf. Außerdem verschafften sie sich einen Überblick über die Ladung des Einsatzfahrzeugs. In beiden Fällen sucht die Brandenburger Polizei Zeugen.

Erinnerung an Einbruchsserie

Wegen der jüngsten Vorfälle kommen Erinnerungen an eine ganze Serie von Einbrüchen in Gerätehäuser der Region zurück, die vor einigen Jahren für Verdruss sorgten. Damals stahlen Unbekannte den Feuerwehren reihenweise Kettensägen.

Von Frank Bürstenbinder