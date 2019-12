Grebs

Die Bewohner eines Einfamilienhauses in Grebs haben am Morgen des ersten Weihnachtsfeiertages ein heilloses Chaos vorgefunden. Unbekannte waren in das Gebäude in der Straße Am Mühlenberg eingestiegen. Die Täter hatten zuvor gewaltsam die Hauseingangstür aufgehebelt. Die Einbrecher machten Beute und entkamen.

Was genau die Täter mitnahmen, ist noch unklar. Die Tat ereignete sich nach Polizeiangaben zwischen Dienstag, 14.30 Uhr, und Mittwoch, 8.20 Uhr.

Von MAZ