Nahmitz

Einbrecher haben sich am Heiligabend zwischen 14.30 und 22 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Nahmitz verschafft. Sie brachen an dem Haus in der Michelsdorfer Straße dafür die Terrassentür des Doppelhauses auf.

Die Täter durchwühlten sämtliche Schränke und Schubladen und hinterließen ein Chaos. Über die Beute gibt es keine Informationen. Kripobeamte sicherten Spuren.

Von MAZonline