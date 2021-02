Einbruch in Einfamilienhaus in Lehnin

Lehnin

Die Täter kamen, als die Besitzer einen Ausflug machten: Einbrecher sind am Sonntag in Lehnin in ein Einfamilienhaus eingedrungen. Die Täter kamen am Nachmittag oder am frühen Abend. Das teilte die Polizei am Montag mit. Die Tatzeit liegt zwischen 12 und 19.30 Uhr.

Die Einbrecher öffneten demnach gewaltsam ein Fenster und durchsuchten das Haus in der Beelitzer Straße. „Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld entwendet“, berichtet die Erste Polizeihauptkommissarin Peggy Wölk von der Inspektion in Brandenburg an der Havel. Zur Summe machte sie keine Angaben. Laut Wölk waren Kriminaltechniker am Tatort im Einsatz und sicherten Spuren.

Die Kripo ermittelt und sucht Zeugen der Tat

Die Kripo hat den Fall übernommen und sucht jetzt Zeugen des Einbruchs. „Wer hat die Tat beobachtet, oder kann diesbezüglich Hinweise machen?“, lauten Fragen der Ermittler.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Brandenburg an der Havel unter 0 33 81/56 00 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Hinweise sind auch möglich unter www.polizei.brandenburg.de oder polbb.eu/hinweis.

Von MAZ