Nahmitz

Einen tüchtigen Schrecken haben Mitarbeiter eines holzverarbeitenden Betriebes am Donnerstagmorgen in Nahmitz erlitten. Sie fanden das Büro gegen 7 Uhr durchwühlt vor. In der Nacht zuvor waren offenbar Einbrecher in das Gebäude eingedrungen.

Nach Polizeiangaben von Freitag steht die genaue Schadenshöhe noch nicht fest. Kriminaltechniker sicherten Spuren. Erst dann konnten die Beschäftigten das Büro wieder betreten.

Von MAZ